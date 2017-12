Kult-Shirt vom Modelabel VRONIKAA zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Das Label VRONIKAA mit seinen kultigen Shirts 💜

VRONIKAA habe ich Euch bereits des Öfteren vorgestellt und bin nach wie vor absolut begeistert von den schönen Shirts und Accessoires, die die Mädels in ihrem Shop anbieten. Mittlerweile ist sogar mein Spatzl stolzer Besitzer eines Edelweiß-Shirts und hat es sogar in den Urlaub nach Bali mitgenommen.

Die Mädels von VRONIKAA betreiben ihr Label seit dem Jahr 2011, und ihre Begeisterung für Volksfeste, Tradition und Tracht spürt man bereits bei einem Besuch ihrer Homepage. „Wiesn-narrisch“ sind sie, das bestätigen die Macherinnen des Labels immer wieder. Und aus genau dieser Begeisterung entstand schließlich auch ihr eigenes Modelabel.

Ihre Ursprünge haben die Mädels im Allgäu, und freilich lassen sie auch diese Wurzeln in ihre Kreationen miteinfließen. Ihren Einstieg ins Shirt-Business bestritten VRONIKAA mit dem Motiv „Allgäuer Kuh“ – und das ist mittlerweile ein echter Verkaufsschlager! Das bayerische Lebensgefühl kommt aber definitiv nicht zu kurz: so zieren kultige Motive wie ein Edelweiß, ein Hirsch, ein Maibaum oder ein Hirte ihre kurz- und langärmeligen Shirts. Die Entwürfe der Designerinnen passen also nicht nur toll zum Alltagsoutfit aus Shirt oder Rock, sondern eben auch ganz besonders gut zu Trachtenrock und Lederner.

Ein Wort zur Qualität der Shirts muss ich unbedingt noch verlieren: ich habe selten so angenehme und weiche Stoffe getragen! Die Aufdrucke auf dem Shirts sind überhaupt nicht zu spüren – nicht wie bei anderen Motiv-Shirts, auf denen sich die Aufdrucke fast schon wie Gummi anfühlen. Was auch immer das Geheimnis der Mädels ist, es funktioniert!

Neben den vielen kultigen Shirts bietet VRONIKAA in seinem Sortiment schöne Accessoires an: so kann man im Onlineshop beispielsweise Anstecknadeln mit Edelweiß und Federn erstehen, Maßkrugbänder im Strumpfband-Stil aus kariertem Stoff mit Rüschen, Handy-Taschen zum Befestigen an der Dirndlschürze oder Haarreifen, die mit Blumen aus echtem Leder besetzt sind (absolutes Haben-Will-Accessoire!).

Das VRONIKAA-Sortiment beherbergt all diese kleinen Schätzchen, die allesamt in Handarbeit entstehen und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt werden. Dabei achten die Mädels auf bewusste und umweltfreundliche Lieferketten und beziehen ihre Stoffe und „Zutaten“ von deutschen Lieferanten.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende Überraschung:

💕 das Kult-Shirt „Hirsch“ (entweder für Damen oder für Herren) von VRONIKAA 💕

Das kuschelig-weiche Shirt „Hirsch“ in der Farbe Grau-Melange ist sowohl für Damen als auch für Herren erhältlich – und sieht nicht nur zum Alltagsoutfit super aus, sondern ganz besonders zur Tracht. Mit diesem Gewinn habt ihr auf jeden Fall ein neues Lieblingsteil in Eurem Schrank!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Schießt einfach einen Screenshot von einem VRONIKAA-Produkt, das hier im Artikel mit einem Foto zu sehen ist.

Den Screenshot schickt ihr mir dann einfach per Email (an susisusanna@bayrische-quadratratschn.de). Oder ihr schickt ihn mir als private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit Eurem Screenshot. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zu VRONIKAA:

Webseite: http://www.vronikaa.com

facebook: http://www.facebook.com/vronikaa.mitLiebezurTracht/?fref=ts

Instagram: http://www.instagram.com/vronikaa/

Foto Copyrights: VRONIKAA

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.