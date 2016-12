Kult-Shirt „Allgäuer Kuh“ und Maßkrugband von VRONIKAA

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das Label VRONIKAA 💜

VRONIKAA – das sind drei lebenslustige Mädels, die ihr seit 2011 bestehendes Label mit großer Begeisterung für die Wiesn, Volksfeste, bayerische Tradition und Tracht führen. Schon ein Blick auf die Webseite verrät: hier geht es zünftig zu … und mit ganz viel Herz. „Wiesn-verrückt“ bezeichnen sie sich gerne selbst, und das zeichnet auch ihre Designs und Entwürfe aus.

Bei VRONIKAA dreht sich alles um das bayerische und Münchner Lebensgefühl … wobei die Einflüsse aus ihrer Heimat, dem Allgäu, schon auch ein Platzerl in ihren Kreationen gefunden haben. So zum Beispiels bei ihrem Shirt „Allgäuer Kuh“, mit dem sie ins T-Shirt-Business eingestiegen sind, und das mittlerweile ein echter Verkaufsschlager geworden ist. Kein Wunder: das Shirt sieht nicht nur zu Jeans oder Trachtenrock schneidig aus, sondern passt auch hervorragend zur Ledernen.

Das Sortiment bietet neben den beliebten Shirts viele praktische und wunderschöne Accessoires rund um’s Dirndl. Die Liebe zu ausgefallenen und gleichzeitig nützlichen Accessoires begann bei Designerin Vroni bereits in der Jugend – da wurden alte Dirndl aufgehübscht, Anstecknadeln kreiert und Handytaschen geschneidert. All diese schönen Accessoires gibt es nun nicht mehr nur Familie und Freunde, sondern für die ganze Welt!

Neben liebevoll gestalteten Anstecknadeln mit Edelweiß und Federn (die bestimmt nicht nur am Dirndl, sondern auch am Hut toll aussehen), bietet der Shop von VRONIKAA hübsche Maßkrugbänder, die mit einem Augenzwinkern und dank der verwendeten, karierten Rüschenbänder an Strumpfbänder erinnern.

Praktisch sind auch die Handy-Taschen, die sich dank eines angebrachten Bands ganz einfach an der Dirndlschürze befestigen lassen. So hat man Handy und „Kleinkram“ stets griffbereit und am Körper. In Zeiten von Rucksackverbot bekommen diese feschen, kleinen Begleiter gleich eine ganz neue Bedeutung!

Besonders gut gefallen mir außerdem die Rosen-Haarreife, die mit hochwertigen Samt überzogen sind. Die Rosen sind aus echtem Leder gearbeitet und in verschiedenen Farben erhältlich.

Der VRONIKAA-Onlineshop beherbergt all diese kleinen Schätzchen, die allesamt in Handarbeit entstehen und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt werden. Dabei achten die Mädels auf bewusste und umweltfreundliche Lieferketten und beziehen ihre Stoffe und „Zutaten“ von deutschen Lieferanten.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 das Kult-Shirt „Allgäuer Kuh“ sowie ein personalisiertes Maßkrugband von VRONIKAA 💕

Das kultige Shirt „Allgäuer Kuh“ gibt es sowohl für Damen als auch für Herren – und sieht nicht nur zum legeren Alltagsoutfit super aus, sondern ganz besonders zur Tracht. Egal, ob Trachtenrock oder Lederhose … einfach einen schneidigen Janker drüber, und fertig ist das fesche Outfit für Wiesn, Volksfest und Co. On top gibt es von VRONIKAA noch ein personalisiertes Maßkrugband Eurer Wahl! Damit dürfte die perfekte Ausrüstung für die kommende Volksfestsaison stehen!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: Seit wann gibt es das Label VRONIKAA? (Die Antwort findet ihr rot markiert oben im Fließtext.)

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort (per Kontaktformular oder direkt an susisusanna@bayrische-quadratratschn.de). Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zu VRONIKAA:

