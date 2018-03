Kostenloser Radl-Sicherheitscheck am Max-Joseph-Platz

Alle Münchnerinnen und Münchner können am Dienstag, 13. März, und am Mittwoch, 14. März, am Max-Joseph-Platz von 11 bis 17 Uhr ihr Fahrrad kostenlos auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen.

Besonders für Vielfahrer empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Bremsen, Reifendruck und Kette. Wer darin keine Übung hat, bekommt beim Radl-Sicherheitscheck Tipps für die Radinspektion. Kleine Mängel beheben die erfahrenen Radl-Checker direkt vor Ort. Zum Service gehören das Nachjustieren von Bremsen und Sattel, die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifendruck.

Weitere Informationen und die nächsten Termine auf www.radlhauptstadt.de.