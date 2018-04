Kostenloser Radl-Sicherheitscheck am Josephsplatz

„House of Mystery“ hoaßd de neie Show von Illusionist Hans Klok, die er in zwoajähriga Arbad konzipiert hod - bis 15.04.18 präsentiert er sei Show im Deutsches Theater München; no bis zum 12.04.18 ist Superstar Pamela Anderson ois sei Assistentin mit am Start. I hob de zwoa gestern kurz interviewen und danach de Show o‘schaugn derfn. Definitiv hod Hans Klok hier a gewaltige Produktion im Hollywood-Stil auf d‘Haxn g‘schdäid, samt Lasershow, hoib-nackerte Knackpo-Madln, Gekreische, Feia, kloane Explosionen, seiner enthaarten und ei’g’ölten Brust, ultraweißen Plastikzahnderl und schmissiger Föhnfrisur 😂 wer soiche Shows mog, werd auf jeden Foi auf seine Kosten kemma! Und ich glaab, de Häiftn der (männlichen) Zuaschaua war eh nur wega Pamela Anderson da, de übrigens a ihrn Hintern in am Badeanzug-ähnlichen Teil präsentiert. Ich hob‘s ganz lustig g‘fundn, bin aber jetzad einfach eher need so der Hokuspokus-Trallala-Typ.

‼️ABER: i war Busen an Busen mit Pamela, und des ko a need a jeda von sich behauptn 😂

