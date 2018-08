Kostenlose Neubürgerradltour am Donnerstag

Die Landeshauptstadt München lädt alle Neubürgerinnen und Neubürger zu kostenlosen Fahrradtouren durch die Stadt ein. Erfahrene Tourguides zeigen die schönsten Routen und helfen dabei, München im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren.

Die nächste kostenfreie Radltour ist die „Nachtroute“ am Donnerstag, 16. August, von 20.30 bis etwa 22.30 Uhr. Die gut 16 Kilometer lange Nachtroute führt vom Verkehrszentrum am Bavariapark über die Theresienwiese, durch die Isarvorstadt und entlang des Isarradwegs nach Norden vorbei am Deutschen Museum und dem Gasteig nach Haidhausen. Nach dem Friedensengel ist der Englische Garten die nächste Station. Vorbei am Monopteros führt die Strecke in den Nordteil. Die Tour endet mit einem Kneipenbesuch im Herzen Schwabings.

Um Anmeldung per E-Mail an neubuergerradltouren@radlhauptstadt.de oder unter Telefon 8 90 66 83 36 wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen unter www.radlhauptstadt.de.

Foto: Radlhauptstadt München / Andrea Sperling