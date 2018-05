Kostenfrei Sporteln bei „Fit im Park“ – täglich in Münchner Parks

Mit einem großen Sport- und Spielfest hat der FreizeitSport des Referats für Bildung und Sport am Maifeiertag seinen Saisonauftakt gefeiert. Im Ostpark nutzten zahlreiche Münchnerinnen und Münchner die Spielangebote. Damit hat auch die „Fit im Park“-Saison wieder begonnen. Egal ob Fitness Power und Yoga, Pilates, Zumba und Rücken-Fitness – ab sofort finden im West- und Ostpark, im Riemer und im Luitpoldpark täglich um 18 Uhr die verschiedensten Trainingsstunden statt. Unter der Anleitung von qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleitern wird jeweils 45 Minuten lang gesportelt. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Regen entfallen die Sportstunden.

Beatrix Zurek, Referentin für Bildung und Sport: „Wir kümmern uns um alle Münchnerinnen und Münchner, deshalb sind die Spielaktionen und fast alle Sportangebote in den Parks kostenfrei. Machen Sie mit – beim Spielen und Sporteln in der Natur tun Sie etwas für Ihre Gesundheit und kommen mit Gleichgesinnten ins Gespräch.“

Für Frühaufsteher wird im Westpark, im Luitpoldpark, in verschiedenen Schwimmbädern sowie im Herzen Münchens direkt auf dem Marienplatz auch in diesem Jahr wieder Qi Gong angeboten.

Im Riemer Park gibt es heuer außerdem zwei neue Angebote: Bei „FamilyFitness“ sind Oma und Opa, Mama und Papa, Tante und Onkel immer dienstags um 18 Uhr eingeladen, gemeinsam mit den Kindern (ab drei Jahren) sportlich aktiv zu werden. Am Donnerstag,18 Uhr, können Muskeln und Sehnen beim „FaszienFit“ ausgiebigt gedehnt werden. Neben den vielen kostenfreien Angeboten gibt es auch einige Angebote, die pro Einheit ein FreizeitSport-Ticket kosten (je 3 Euro). Dazu gehören das „Functional Training“ (dienstags, 18.30 Uhr) und das „Boot Camp“ (dienstags, 19.30 Uhr), jeweils in der Schulsportanlage Sachsenstraße, das „Mama&Papa Boot Camp“ (donnerstags um 10.30 Uhr) für Eltern mit Babys und Kleinkindern im Rosengarten, Eingang Sachsenstraße, und Nordic Walking, montags um 18.30 Uhr am Kiosk an der Wittelsbacherbrücke und dienstags um 18.15 Uhr vor dem Dantestadion.

Die FreizeitSport-Tickets sind über München Ticket, in einigen m-Net-Filialen sowie in den BildungsLokalen Münchens erhältlich. Eine Anmeldung für die Stunden ist aber auch hier nicht nötig.

Alle Einzelheiten sind im Flyer „Fit im Park 2018“ zusammengefasst. Er ist kostenlos erhältlich in der Stadtinformation im Rathaus oder in den Filialen der Stadtsparkasse, die „Fit im Park“ unterstützt. Informationen außerdem unter www.sport-muenchen.de oder unter 233- 96 777.