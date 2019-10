Konzert: Status Quo live in München

KBK freut sich bekannt geben zu können, dass STATUS QUO auf ihrer großen „Backbone“-Tour durch Deutschland im November 2020 von einer weiteren Institution des Classic Rock begleitet werden: Manfred Mann´s Earth Band!

Die Fans können also ab sofort gleich zwei legendären Rockbands entgegen fiebern – und jeder Menge unvergesslicher Hits. Manfred Mann und seine Earth Band eröffnen die großartigen Konzert-Abende mit Klassikern wie „Blinded By The Light“, „Spirits In The Night“, „For You“ und den unverzichtbaren „Davy´s On The Road Again“ und „Mighty Quinn“!

Dann betreten die unangefochtenen Boogie-Könige Status Quo die Bühne und knallen nicht nur ihre Über-Hits wie „Caroline“, „Down Down“, „Whatever You Want“, „In The Army Now“ und „Rockin All Over The World“ aus den Boxen, sondern erstmals auch Songs vom neuen Super-Album „Backbone“, das unlängst mit Platz 6 in Deutschland die höchste Quo-Chartplatzierung aller Zeiten feierte!

Tickets für die STATUS QUO „BACKBONE“-Tour 2020 sind an allen bekannten Vorverkaufstellen erhältlich!

Status Quo Frontmann Francis Rossi freut sich jetzt schon auf die Tour 2020: „Das „Backbone“-Album kommt toll an. Die Leute verstehen wirklich, was wir hier gerade machen und die Fans unterstützen uns hierbei großartig. Wir können es kaum erwarten, 2020 raus zu gehen, und auf der Tour die alten Klassiker und eine Menge neuer Songs erstmals live zu spielen. Wir wollen es allen zeigen! Die jungen Leute wie Drummer Leon Cave und Richie Malone haben Quo einen ungeheuren Energieschub verpasst.“

Quo Fans und alle Freunde richtig guter Rockmusik und energetischer Liveshows können sich auf folgende Termine mit dem packenden Package Status Quo / Manfred Mann´s Earth Band freuen:

STATUS QUO – „Backbone“ Tour 2020

Special Guest: Manfred Mann´s Earth Band

05.11.2020 Hamburg – Sporthalle

11.11.2020 München – Olympiahalle

15.11.2020 Frankfurt – Jahrhunderthalle

17.11.2020 Leipzig – Haus Auensee

18.11.2020 Hannover – Swiss Live Halle

20.11.2020 Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

21.11.2020 Berlin – Max-Schmeling-Halle

Veranstalter: Klaus Bönisch für KBK GmbH, Berlin