Am Sonntag, 23. Dezember 2018, 16 – 17 Uhr, sind am Münchner Christkindlmarkt noch einmal die Krampusse los. Die erste Münchner Krampusgruppe „Sparifankerl Pass“ läuft mit befreundeten Gruppen über den traditionsreichen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. 20 Krampusse werden wie folgt unterwegs sein:

Aufstellung: Sendlinger Straße/ Ecke Dultstraße

Laufweg: Sendlinger Straße – Rosenstraße – Marienplatz – Weinstraße – Rathausinnenhof – Marienplatz – Altes Rathaus

Ende des Laufs: Altes Rathaus