Kinderkrimifestival im Marionettentheater

Erstmalig wird das Münchner Marionettentheater im Rahmen des Kinderkrimifestivals einen Teil zur Gestaltung beitragen. Von Sonntag, den 02.04.2017 bis Samstag, den 08.04.2017 führt das Theater an der Blumenstraße an 5 Terminen den Kinderkrimi „Ein Fall für Felix Spürnase“ auf. Ein Termin, am Freitag, den 07.04.2017, wurde am Vormittag um 10 Uhr extra für die Schulen und Kindergärten eingerichtet. Genaueres zu den Terminen finden Sie unter www.muema-theater.de

Die Liste der weltberühmten Detektive ist groß: James Bond, Sherlock Holmes oder auch Hercule Poirot. Aber jetzt kommt ein neuer Name dazu: Felix Spürnase! Unser heutiger Fall beginnt an einem trüben, regnerischen Tag. Felix Spürnase sitzt in seinem kleinen Büro und wartet mal wieder auf einen Auftrag, als Herr Häberlein ihm Neuigkeiten berichtet: Bei Herrn Zeigerlein, dem Uhrenladenbesitzer der Stadt, ist eingebrochen worden. Zwei Uhren sind verschwunden, alle anderen verstellt. Als sich Detektiv Spürnase mit Hilfe von Krimifreund Häberlein auf Spurensuche begibt, ereignet sich auch bei Bäckermeister Mehlig ein Einbruch.

Die Stadt ist in heller Aufregung, auch Polizeimeister Willi Wichtig tappt im Dunkeln. Doch der unbekannte Einbrecher hinterlässt Spuren. Als Detektiv Felix Spürnase dann einer Spur in die Kanalisation folgt und von dem Ganoven dort eingesperrt wird scheint die Lösung des Falls in weite Ferne gerückt, bis beim Faschingsladenbesitzer Ludwig Lustig ein Mann auftaucht der einen falschen Bart kaufen möchte.

Ob Spürnase aus seiner Falle entkommt und den Ganoven schnappt? Findet es heraus! Im Laufe dieser Vorstellung werden die kleinen Besucher an einem Rätselspiel und einer Verlosung teilnehmen können.

Foto Copyright: Marionettentheater München