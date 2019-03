Kinderkrimifest in der Stadtbibliothek

Am Montag, 1. April, startet um 15 Uhr im Forum der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, Rosenheimer Straße 5, das 18. Münchner Kinder-Krimifest. Nach der Begrüßung durch Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibbliothek und Ronald Wirth vom Stadtjugendamt wird die Autorin Franziska Biermann mit den anwesenden Hobbydetektiven und ihrem pfiffigen Fuchs Jacky Marrone auf Spurensuche gehen. Zum Abschluss wird wie üblich zum Krimi-Torte-Essen eingeladen. Das Kinder-Krimifest dauert bis Samstag, 13. April. Es wird veranstaltet von der Münchner Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Verein Kultur & Spielraum. Ein umfangreiches Programm an vielen Orten in München wird gestaltet von zahlreichen weiteren Unterstützern. Es richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Alle Informationen unter www.kinderkrimifest.de.