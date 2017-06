Kinder-Kultur-Sommer-Festival in München

Das Kinder-Kultur-Sommer-Festival KiKS findet von Donnerstag, 1. Juni, bis Pfingstmontag, 5. Juni, auch dieses Jahr wieder auf dem Gelände der Alten Messe auf der Theresienhöhe statt. Dabei stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt, die ihre eigenen Projekte vorstellen und zum Mitmachen und Mitgestalten anregen.

Über 100 Partner und Unterstützer sowie mehr als 500 Kinder und Jugendliche sind am Programm beteiligt. Auf der großen Bühne der Alten Kongresshalle, auf der Außenbühne, in Zelten rund um den Schneckenplatz und im Verkehrszentrum des Deutschen Museums lässt sich die Band- breite kultureller Bildungsangebote in München erleben. Es gibt Bandauftritte, Tanz und Akrobatik, Musical- und Theaterproduktionen. Thematisch sortierte Workshops und Aktivitäten in den Bereichen Wissenschaft und Technik, Kunst und Fotografie, Stadt/Geschichte/Politik, Digitale Medien und Film, Umwelt und Nachhaltigkeit, Literatur, Architektur, Spiel und Sport, Musik und Tanz laden zum Mitmachen ein. Für Schulen und Kindertagesstätten gibt es spezielle Angebote. Zum ersten Mal ist auch der jährlich erscheinende KiKS-Reiseführer beim KiKS-Festival erhältlich. Auf 124 Seiten im handlichen Hosentaschenformat gibt er als ständiger Begleiter für den Sommer einen Überblick über ausgewählte Angebote für Kinder und Jugendliche.

Das KiKS-Festival ist für Kinder von 5 bis 15 Jahren und für die ganze Familie. Ausführliche Informationen finden sich im Festivalprogramm, das unter anderem in der Stadt-Information im Rathaus erhältlich ist, sowie unter www.kiks-muenchen.de. Alle Angebote beim KiKS-Festival sind kostenlos. Zur Eröffnung am Donnerstag, 1. Juni, zeigen Kinder und Jugendliche ab 18 Uhr Kostproben aus dem Programm. Zur Begrüßung sprechen Stadträtin Jutta Koller (Fraktion Die Grünen/Rosa Liste) in Vertretung des Oberbürgermeisters und Kulturreferent Dr. Hans-Georg Küppers.

KiKS wird im Auftrag des Sozialreferats, des Kulturreferats und des Referats für Bildung und Sport in Kooperation mit zahlreichen Organisationen und Initiativen aus dem Kinder- und Jugendkulturbereich veranstaltet.