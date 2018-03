Kostenloser Radl-Sicherheitscheck am Max-Joseph-Platz - Bayrische Quadratratschn

Alle Münchnerinnen und Münchner können am Dienstag, 13. März, und am Mittwoch, 14. März, am Max-Joseph-Platz von 11 bis 17 Uhr ihr Fahrrad kostenlos auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen. Besonders für Vielfahrer empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Bremsen, Reifendruck und K...