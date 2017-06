Jodelkurs im Stadtmuseum!

Unter der Anleitung von Traudi Siferlinger lernen Interessierte und Musikbegeisterte am Mittwoch, 21. Juni, von 19.30 bis 21 Uhr in der Sammlung Musik des Münchner Stadtmuseums, St.-Jakobs-Platz1, vielstimmige Jodler aus dem Alpenraum kennen.

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der dreiteilige Kurs ist eine Veranstaltung des Kulturreferates des Landeshauptstadt München im Rahmen des Festivals LAUTyodeln in Kooperation mit dem Münchner Stadtmuseum. Er wird am 28. Juni und am 5. Juli fortgeführt. Der Eintritt ist frei, die Teilnahme an allen drei Kurstagen kostet zusammen 15 Euro. Um Anmeldung per E-Mail an jodeln@muenchen.de wird gebeten.