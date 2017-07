Jakobidult in der Au – vom 29.07. bis 06.08.2017

Freiluftkaufhaus Auer Dult – Neuheiten

Auf der Jakobidult stellt erstmals Marion Perl ihre Silberschmuckkreationen mit edlen Steinen vor. Mit Rosenquarz, Amethyst, Onyx und anderen Edelsteinen zaubert sie Unikate von Ketten, Armbändern, Ringen und Anhängern. Auch Stephanie Fuchs hat Dultpremiere und präsentiert selbstentworfenen und angefertigten (Ohr)Schmuck nach dem Upcycling- Konzept: Schon vorhandene Materialien werden zu neuen Schmuck- stücken verwertet, um die Neuproduktion von Rohmaterialien einzudämmen. Erstmals Schmuck aus der Kollektion von Michael Michaud, der sich im Design von der Natur inspirieren lässt, ist bei Stephan May auf der Dult zu erwerben. Hochwertiger energetischer Designerschmuck, der mit der Kraft der Magnete das Wohlgefühl steigern soll, verkauft Andrea Geiger als Neuheit. Taschen zu akzeptablen Preisen und in hoher Qualität bietet Claudia Sicheneder an. Auf edles Porzellan der großen Marken aus München, Berlin und Sachsen hat sich Margarete Eheberg spezialisiert, die neu bei den Tandlern einen Stand hat. Jugendliche Behinderte der Feintäschnerei des Berufsbildungswerk München des Bezirks Oberbayern liefern die handgefertigten (Trachten-)Taschen, Taschen für Notebook und Handy aus Filz. Der besondere Service: Kunden können die Ware individuell auf der Dult gestalten lassen: Verzierungen, Trägerriemen oder Taschenverschlüsse liegen zur Auswahl bereit. Wer herzhafte Salami liebt, ist am neuen Stand von Elvira Zeitlhöfler richtig: Hier gibt es eine große Auswahl thüringischer Wurstspezialitäten, auch in Bio-Qualität: Knoblauch-, Chili-, Fenchelsalami, Knackwurstringe, Wildsalami, Salami mit Nüssen und Mettwürste – in Tonziegelkammern gereift, über Buchenholz würzig geräuchert.