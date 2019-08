Interview mit Gitarrenlegende Michael Schenker

Nach der Pressekonferenz is vor da Wiesn! I hob scho amoi olle Infos zu den Neuheiten, Bierpreisen etc. für Eich! 8 neue (Fahr-)Gschäftl werd's geben ... und need vergessen, die Oide Wiesn heuer nomoi zum genießen - nächstes Jahr foits wegam Landwirtschaftsfestl aus.

#wiesn #oktoberfest #oktoberfest2019 #wiesn2019 #bierpreis #bayrischequadratratschn #wiesnneuheiten

Oktoberfest München.de

www.bayrische-quadratratschn.de/auf-gehts-zur-wiesn-2019/ ... mehraweniga

Auf geht’s zur Wiesn 2019 - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de 16 Tage lang können sich vom 21. September bis zum 6. Oktober 2019 Oktoberfest-Fans und solche, die es werden wollen, auf dem größten Volksfest der Welt amüsieren. Das Oktoberfest beginnt wie in jedem Jahr mit dem berühmten Ausruf “Ozapft is!” des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter...