Interview mit den Raith-Schwestern und am Blaimer

Sie san einfach a Schau, D´Raith-Schwestern und da Blaimer! Und am 03. Mai schbuins im Silbersaal des Deutsches Theater München ihre Show "Eine Lederhose packt aus". Im Interview hamma scho amoi a bisserl über ihr Programm g'schbrocha und sogar an kurze Einblick in die Lesung griagd. G'sunga ham's übrigens a - Vorsicht, Ohrwurm-Alarm!

Dad mi g'frein, wennds neischaugds - de drei san einfach so herzig!

www.youtube.com/watch?v=0RlDSgfe0UoAm 03. Mai spielen die Raith-Schwestern und der Blaimer im Silbersaal des Deutschen Theaters München ihre Schlager-Lesung "Eine Lederhose packt aus". Video i... ... mehraweniga