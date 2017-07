„Impulse“ im GOP: Drums, Tanz & Akrobatik

Am Sonntag, den 16.07.2017, durften wir uns im Münchner GOP die Premiere der neuen Show „Impulse“ ansehen. Mitreißende Akrobatik, tolle Künstler und eine große, senkrecht stehende Trommelwand erwarteten uns. „Impulse“ vereint energiegeladene Musik mit absoluter Körperbeherrschung, satten Beats, Lichtdesign – und Tanz! Ich durfte ja schon einige Shows im GOP genießen, kann Euch aber jetzt schon sagen: „Impulse“ ist definitiv einer der besten Shows, die ich dort bisher gesehen habe!

Unter der Regie von Nikos Hippler bietet das GOP mit „Impulse“ auch diesmal wieder eine dynamische Show – und eben diese riesengroße Trommelwand, die weltweit einzigartig ist. Im Zusammenspiel mit Musik und Licht ergibt sich ein spannendes Szenario, wenn die Künstler und Akrobaten teils gleichzeitig auf den Trommeln spielen. Genau dieser treibende Beat ist wahnsinnig ansteckend und gibt der Show eine mitreißende Power.

Neben den coolen Beats lebt die Show freilich von den Künstlern – und auch die können sich sehen lassen! Daniel Sullivan zum Beispiel steppt nicht nur, sondern verzaubert die Zuschauer mit Hula Hoop und Luftring-Akrobatik. Robert James Webber faszinierte nicht nur am vertikalen Chinesischen Mast, sondern vor allem mit seiner verträumten Jonglage mit Hut und Besenstiel – das ist so schön und so außergewöhnlich, dass man völlig gefesselt im Publikum sitzt und aus dem Staunen nicht mehr heraus kommt. Das „Duo Celeste und Francois“ erzählte, in sphärisches Licht getaucht, am Trapez eine Liebesgeschichte – mit fließenden, weichen Bewegungen und atemberaubenden Aktionen. Und wer auf fette Beats und coole Drummer steht, der sollte Johnny Kay im Auge behalten – der ist nämlich nicht nur schön anzuschauen, sondern reißt mit seinen Drumshows auch noch den letzten GOP-Besucher aus dem Stuhl. Besonders hingerissen war ich von Dennis MacDao, der das Publikum mit seiner verspielten, verträumten und doch energetischen Tanzperformance in seinen Bann zog. Tanzen kann so schön sein! Da wirbelten Federn wie Schneeflocken durch die Luft, und schon alleine vom Zusehen fühlte man sich wie in einer anderen Welt – ich hätte ihm wirklich ewig zuschauen können!

Das Essen im GOP war, wie immer, vorzüglich – und so hatten wir mal wieder einen wunderbaren Abend in schönstem Ambiente! Ich kann Euch die Show absolut ans Herz legen!

Mehr Infos zur Show gibt es hier: https://www.variete.de/spielorte/muenchen/programm/shows/impulse/