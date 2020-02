“I am from Austria” am 17.04.20 im Circus Krone

“I am from Austria” – die größten Hits aus mehr als 50 Jahren Austro-Pop – Special Guest C.B.Green bestätigt

Nach der ausverkauften und viel umjubelten Show im Herbst 2018 kommt „I am from Austria“ mit neuem Programm am 17. April 2020 erneut in den Circus Krone München. Als Special Guest ist nun C.B.Green bestätigt.

„Ich bin ein Songmensch“, sagt C.B.Green. Ergreifende Melodien, Harmonien und Texte machen für ihn gute Lieder aus. Seinen Stil könnte man als „acoustic pop“ bezeichnen. Wunderbare Hooks. Titel, die unter die Haut gehen, handwerklich anspruchsvoll.

Auf etliche Chart-Titel kann der Sänger und einstige Klassik-Gitarrist aus Süddeutschland inzwischen stolz sein. Des Öfteren wird C.B.Green von Sendern, Konzernen oder Firmen angefragt. Für RTL/„Bauer sucht Frau“ lief der Radiohit „Beautiful World“ als Trailermusik und seine Single „Somebody’s Hero“ ist der aktuelle Werbesong der Erlebnisgeschenke-Firma „mydays“, mit massiver Präsenz im Fernsehen. 2019 begleitete C.B.Green als Special Guest die Europa-Tournee von Bonnie Tyler.

Foto Copyright: Black Lion Entertainment @ C_Brecheis

Viele TV-Auftritte und Radio Events bereichern den Werdegang des bekennenden Live-Musikers ebenso, wie Tourneen oder Großveranstaltungen. Aber auch die kleinen Konzerte liegen C.B.Green sehr am Herzen. „Live, akustisch und nur mit Gitarre begleitet, kann ich am besten das Herz des Zuhörers erreichen“. Mit „Sooner or later“, „Beautiful world“, „Third“ und „Change“ veröffentlichte er vier Studioalben, eine Live-DVD („Absolutely live!“), die DVD „Ich lebe Dich“ sowie acht Singles.

Mit viel Humor und Spielfreude zünden die sechs Musiker der Show von „I am from Austria“ – Mathias “Hias” Rasch (Gesang, Gitarre), Manuel Gramüller (Gesang, Gitarre), Florian Oberhorner (Gesang, Gitarre) Robert Ertl (Schlagzeug), Bernhard Schmied (E-Bass) und Reiner Winterstetter (Akkordeon, Keyboard) – ein Hitfeuerwerk auf der Bühne ab. Die spaßtreibende sowie berührende musikalische Reise führt durch das unerschöpfliche Hitrepertoire der österreichischen Musiklandschaft. Das Beste aus der Geschichte des Austro-Pop – viel G’fühl, aber auch viel Gaudi!

Die Band betont: „Wir feiern jeden einzelnen Song und haben eine Hochachtung vor den grandiosen Künstlern wie Ambros, Hirsch, Danzer, Fendrich, STS und vielen weiteren. Inzwischen sind wir mit „I am from Austria“ rund 150 Mal aufgetreten und freuen uns auf das neue Programm 2020.“

Die Musiker schaffen es, den individuellen Sound der vielen österreichischen Künstler, die im Laufe des Abends gecovert werden, authentisch dem Publikum zu präsentieren. Gespielt werden unter anderem Klassiker wie STSs „Fürstenfeld“, Ambros „Skifoan“, Fendrichs „Weilst a Herz host“ sowie „Macho, Macho“ – eine hervorragende Mischung ausgewählter Titel der österreichischen Musikgeschichte!

Freut euch auf Musik, die extrem vielseitig ist: mit dabei sind sowohl nachdenkliche und tiefgründige Songs als auch eine Vielzahl an Party Krachern, die inzwischen seit vielen Jahren Wiesn Hits sind und in dem rund zweistündigen Programm definitiv nicht fehlen dürfen. Partystimmung trifft auf emotionalen Tiefgang – ein Abend der positiven Gefühlsachterbahn.

München-Termin:

17. April 2020

Circus Krone ca. 20 Uhr

Tickets sind ab 24,50 Euro zzgl. Gebühren unter www.eventim.de, unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf)

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

