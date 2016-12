Holzuhren von Munixwood – Schönheiten aus Naturmaterialien

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 16: ein Gutschein im Wert von 50€ für das 35 milli(m)eter - das Restaurant ist direkt am Stachus im Mathäser Filmpalast 🎄🎄☆ <3

Das 35 milli(m)eter bietet a narrisch große Auswahl an Speisen und Drinks; Frühstück gibts sogar bis umara 17:00 Uhr! Jeden Dog is a anderer "Aktionstag", amoi gibt's Salate zum Aktionspreis, a ander Moi Schnitzel oder internationale Gerichte. Es ist auf jeden Foi für jeden wos dabei! Unser Gewinner derf mit Begleitung auf a scheens Essn zu zwoat vorbeischaugn! Vielleicht vor am Kinobsuach? Oder nachm Shoppingbummel?

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Beantwortet mir einfach folgende Frage: bis zu wiavui Leid bassn ins 35 milli(m)eter? (De Antwort findets ganz easy rot markiert im unten angehängten Artikel)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds dem liabn Team vom 35 milli(m)eter a Like auf eana Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

