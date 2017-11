Hollywood Vampires – Alice Cooper, Joe Perry & Johnny Depp live auf dem Tollwood

Im Juni 2018 erwartet das deutsche Publikum eine wahrhaft spektakuläre Live-Show. Die Hollywood Vampires – Alice Cooper, Joe Perry & Johnny Depp kommen für 5 exklusive Shows nach Deutschland:

02. Juni – Hamburg, Stadtpark

04. Juni – Berlin, Zitadelle Spandau

14. Juni – Mönchengladbach, Sparkassenpark

27. Juni – München, Tollwood

29. Juni – Frankfurt, Jahrhunderthalle

Laut USA TODAY schwört Aerosmith Gitarrist Joe Perry, dass die Hollywood Vampires die Leute komplett umhauen werden. „So etwas sage ich nicht oft, aber die Band ist verdammt gut“, wird er zitiert und Johnny Depp warnt das Publikum: „Das wird blutige Ohren geben, es kann zu Fällen von Tinnitus kommen.“ Worauf Cooper mit einem Augenzwinkern ergänzt: „Dann wissen wir, dass wir unseren Job gut gemacht haben.“

Endlich kündigen die Hollywood Vampires den ersten Teil ihrer Welt-Tournee-Daten im Sommer 2018 an. Es ist ihnen gelungen, nochmals Zeit für eine gemeinsame Tour zu schaffen, um den Fans das zu geben was sie wirklich wollen: More Vampires!

Dabei werden sie weitere Rock-Stars aus ihrem Freundeskreis als neue Vampire für die Tour rekrutieren. Die Ankündigungen dazu folgen in Kürze – man darf gespannt sein!

Was einst als kleine intime, mit Stars gespickte Show für Freunde und Familie im Roxy Theatre in L.A. begann, entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem weltweiten Top-Act. Ihre Sommer-Tour 2016 brachte die Hollywood Vampires in 23 Städte und 7 Länder von Verona, New York bis nach Bukarest. Ein Highlight war die Headline-Show bei Rock in Rio vor 100.000 Fans.

Die Supergroup bestehend aus den wahren Königen des Rocks und einem Hollywood-Superstar wird auf der Bühne ein energiegeladenes, Non-Stop Konzert wie kein anderes darbieten, samt ihrer Hit-Single „As Bad As I Am“ von ihrem Debüt-Abum „The Hollywood Vampires“ aus dem Jahr 2015. Die Fans erwartet ein wahres Feuerwerk von Hits und Rock-Klassikern, wie “My Generation“, “Whole Lotta Love” und das “School’s Out”/“Another Brick in the Wall” Medley.

Die Geschichte der Hollywood Vampires begann 1969 auf dem Sunset Strip im Hinterzimmer eines Clubs namens Rainbow Bar & Grill. Es wurde zum Treffpunkt der Rockstars die in L.A. lebten oder auf Tour dort durch kamen. „Um in den exklusiven Club aufgenommen zu werden, musste man einfach alle anderen Mitglieder unter den Tisch saufen“, erinnert sich Gründungsmitglied Alice Cooper.

Cooper und sein alter Freund Johnny Depp beschlossen den Geist der Hollywood Vampires wieder aufleben zu lassen (allerdings ganz ohne Alkohol). Als mit Joe Perry ein weiterer langjähriger Gefährte hinzukam, begannen sie mit den Aufnahmen an dem ersten Album. So wurde ein Ort geschaffen, an dem großartige Legenden zusammen abhängen, lachen und Musik schaffen.