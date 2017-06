High-Fashion-Tracht von Marina Hoermanseder by Angermaier

Angermaier Trachten hat sich zum Saisonstart die Unterstützung von Marina Hoermanseder gesichert, um gemeinsam die Kollektion „Marina Hoermanseder by Angermaier“ auf den Markt zu bringen. Am 22.06.2017 durften wir im Münchner „H’ugo’s“ die High-Fashion-Entwürfe genauer unter die Lupe nehmen und die Designerin persönlich kennenlernen. So viel vorweg: trotz ihres riesigen Erfolgs ist Marina Hoermanseder auf dem Boden geblieben, plauderte ungezwungen über ihre Erfahrungen in der Modewelt und stellte ihre mit Angermaier Trachten verwirklichte Trachtenkollektion vor.

Vor rund vier Jahren hat Marina Hoermanseder ihr eigenes Label gegründet – und ging damit gehörig durch die Decke. Lady Gaga und Rihanna trugen bereits ihre Entwürfe – und nun können das auch wir. Als leidenschaftliche Dirndl-Liebhaberin entwarf die gebürtige Österreicherin in Zusammenarbeit mit Angermaier Trachten eine Wiesn-Kollektion, die unverkennbar ihre Handschrift trägt: die Stoffe wurden speziell für die Kollektion gewebt und bedruckt; auf einer der Schürzen prangt die für die Designerin zum Markenzeichen gewordene Schnalle. Das Thema „Schnalle“ wiederholt sich auch auf dem Mieder von Dirndl „Stripe“, das in den Farben lila und rosa erhältlich sein wird. Und auch die Blumen, die normalerweise ihre Taschen und Kleider verzieren, kommen beim Hoermanseder-Trachtenlook zum Einsatz.

Besonders angetan haben es mir die Gürtel und Halsbänder, die mit den schönen Lederblumen besetzt sind … absolut außergewöhnlich, ein echter Hingucker und herrlich feminin obendrauf.

Neben den Dirndln gibt es in der Kollektion auch eine mit Blumen besetzte Lederhose sowie eine fesche Kombi aus Trachtenbomberjacke und Trachtenrock – die ich mir übrigens auch einzeln getragen super zu Jeans oder einem Shirt vorstellen kann.

Auch Angermaier Trachten-Geschäftsführer Dr. Axel Munz freut sich über die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz, dass wir mit Marina Hoermanseder jetzt eine international anerkannte High Fashion-Designerin für uns gewinnen konnten. Es ist uns eine große Ehre und wir freuen uns sehr über eine Kollektion, die so unverwechselbar ihre Handschrift trägt.“