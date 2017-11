Herzenswünsche erfüllen – KulturKinder München auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt

„KulturKinder München“, ein Angebot des KulturRaum München e.V. für Kinder und Familien, ist dieses Jahr mit einem „Wunschbaum“ auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit vertreten. Vom 1. bis 17. Dezember steht neben der Bühne des Schwabinger Weihnachtsmarkts ein Weihnachtsbaum voller bunter Herzen. Die KulturKinder haben ihre Weihnachtswünsche (bis maximal 20 Euro), ihren Namen und ihr Alter auf die Herzen geschrieben und an den Baum gehängt. Über 500 Herzenswünsche sind bereits zusammengekommen. Die Besucher des Weihnachtsmarktes können einen Wunsch pflücken, ihn erfüllen und dann das Geschenk bis zum 16. Dezember wieder am Wunschbaum-Stand abgeben.

Am 3. Advent moderiert Florian Weiss, bekannt aus dem ZDF und von Antenne Bayern, die Abschlussfeier der Wunschbaum-Aktion. Liesl Weapon, Kabarettistin und Schirmherrin des gemeinnützigen Vereins KulturRaum München, und die Geschichtenerzählerin Cordula Gerndt sorgen für eine stimmungsvolle Begleitung.

„KulturKinder München“ ermöglicht seit 2013 Kindern aus einkommensschwachen Familien den Zugang zu Kultur. Die Initiative des Vereins KulturRaum München wendet sich direkt an die Familien sowie an soziale Einrichtungen, die Kinder betreuen und vermittelt ihnen kostenfrei Eintrittskarten. Für viele Kinder und ihre Familien ist der Besuch einer Theatervorstellung, eines Kinos oder der Zirkus nicht erschwinglich. Diese finanzielle Hürde und andere Hemmnisse will der Verein gezielt abbauen. Bisher konnten circa 15.000 Eintrittskarten vermittelt und über 4.000 Münchner Kinder erreicht werden. Monatlich werden durchschnittlich rund 500 Karten mit Unterstützung von ehrenamtlichen Telefonvermittlern vergeben.

Mit der Wunschbaum-Aktion auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt soll den KulturKindern in ihrer oft schwierigen Lebenssituation eine kleine Freude gemacht werden. Am Wunschbaum-Stand gibt es außerdem Gelegenheit, sich ausführlich über „KulturKinder München“ zu informieren und die SozialPartner, etliche soziale Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe und die vielen KulturPartner kennenzulernen. Wer keine Zeit für die Geschenkbesorgung und die Wunscherfüllung hat, das KulturKinder Projekt jedoch unterstützenswert findet, der kann auch vor Ort Geld spenden. Mit den Spendeneinnahmen werden u.a. nicht gepflückte Wünsche erfüllt.

Weitere Informationen unter: https://www.facebook.com/kulturraum.muenchen/ oder www.schwabingerweihnachtsmarkt.de/soziale-projekte/wunschbaum oder http://www.kulturraum-muenchen.de/der-verein/aktuell/