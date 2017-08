Herren-Trachtenhemd von Nanenda Trachtenmode zu gewinnen

Schon wieder ist ein Jahr ins Land gezogen – die Wiesn steht vor der Türe! Der Aufbau auf der Theresienwiese ist in vollem Gange … Zeit also, sich schön langsam Gedanken um das diesjährige Wiesn-Outfit zu machen! In Kooperation mit Nanenda Trachtenmode haben wir da einige Tipps für Euch; und die Herren der Schöpfung können eines der nigelnagelneuen Herren-Trachtenhemden aus der brandaktuellen Kollektion gewinnen!

Bei Nanenda Trachtenmode finden Trachtenliebhaber alles, was ihr Herz begehrt. Nanenda fertigt in kleinen Stückzahlen – das bedeutet, dass ihr auf dem Oktoberfest definitiv kein Modell von der Stange tragen werdet. Das Team arbeitet mit ganz viel Liebe zum Detail. Spitzen werden per Hand angenäht, Stoffe sorgfältig ausgesucht und alle Modelle in bester Qualität ausgeliefert.

Im Sortiment von Nanenda gibt es fesche, klassische Dirndl – und die sind ja wieder absolut „hip“! Der Trend geht ja schon in den letzten Jahren weg von mächtigen Glitzer und übergroßen Rüschen und hin zu klassisch geschnittenen Trachten ohne großen Pomp. Falls der Geldbeutel heuer kein neues Dirndl zulässt, kann die eigene Tracht mit einer neuen Schürze in einer anderen Farbe, einer feschen Bluse oder einem schwingenden Unterrock flugs ein ganz neues Erscheinungsbild erhalten. Bei Nanenda findet ihr eine große Auswahl an Dirndlschürzen in verschiedenen Längen und Farben, wunderschöne Blusen in angesagten Schnitten (ich liebe die eng anliegenden Spitzenblusen – die tragen nämlich auch unter einem Janker nicht auf und schmeicheln Dekolleté und Oberarmen) und bauschige Unterröcke für die kälteren Tage. Auch in Sachen Accessoires werdet ihr bei Nanenda fündig.

Ganz neu im Sortiment ist nun das Herren-Trachtenhemd „Benno“, das mit viel Aufwand, Liebe zum Detail und jeder Menge Handarbeit entstanden ist. Insgesamt gibt es nur 12 Stück – da besteht definitiv keine Gefahr, dass jeder zweite Tischnachbar auf der Wiesn das gleiche Hemd trägt wie man selbst.

„Benno“ ist ein klassisches Trachtenhemd, modisch interpretiert mit schicken Biesen und einem Stehkragen. Die traditionellen Hirschhornknöpfe verpassen dem Hemd aus einem hochwertigen Baumwollgemisch den letzten Schliff. Apropos Baumwollgewebe: der Hemdstoff knittert kaum, ist wahnsinnig pflegeleicht und lässt sich ganz easy zuhause waschen. Egal, ob zur Lederhose oder zur Jeans – das Trachtenhemd von Nanenda macht gewaltig was her! Die Ärmel können lässig nach oben gekrempelt werden; so hat man auch bei einem Temperaturwechsel von draußen nach drinnen ins heiße Bierzelt keinerlei Probleme.

Erwähnen muss ich es auf jeden Fall, denn der Preis ist für ein handgefertigtes Hemd in bester Qualität sensationell: im Onlineshop zahlt ihr für das Hemd gerade mal 32,90 Euro!

Gewinnspiel

Mit etwas Glück seid ihr bald stolzer Besitzer eines der 12 Trachtenhemden! Denn gemeinsam mit dem lieben Team von Nanenda Trachtenmode verlosen wir ein Trachtenhemd in Eurer Größe (oder der Größe des Partners).

▶ Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach … beantwortet mir nachfolgende Frage und schickt mir die Antwort entweder per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als Kommentar unter dem jeweiligen Post in den Social Media Kanälen oder dort als private Nachricht.

⏩ Wie heißt das brandneue Herren-Trachtenhemd von Nanenda Trachtenmode? (Die Antwort findet ihr oben im Artikel farbig markiert) ⏪

Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 11.08.2017, um 22 Uhr. Der Gewinner wird dann ermittelt und benachrichtigt. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr weiter unten.

Gewinnspielbedingungen:

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: Nanenda Trachtenmode