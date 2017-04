Mei Lieblingsbluserl von nanenda-trachten-mode.de - da werd no mit ganz vui Liebe zum Detail von Hand produziert ❤ die Blusn is grod fürn Übergang sakrisch guad, i mog de halblangen Ärmel und den Stehkrogn narrisch. Wia megds ihr eure Blusn am liabstn? Schulterfrei, mit Puffärmeln oder hochg'schlossn?Diese #Bluse muss im #Frühjahr definitiv mit auf die #Shoppinglist! Mit ihrem halblangen Arm eignet sie sich bestens für die Temperaturen im Frühling. Der Stehkragen zaubert einen verführerischen Hals - und wärmt, wenn es abends im #Biergarten doch mal etwas frischer werden sollte!

