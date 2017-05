Hamburger Fischmarkt in München

Ein Fischbrötchen auf die Hand, mit Krabben oder Bismarckhering? Scholle mit Kartoffelsalat? Oder Norddeutschlands Traditionsgericht Nr. 1 aus der weltweit einzigen mobilen Kombüse: Labskaus? Knapp zwei Wochen lang bringt der Fischmarkt den Münchner Weißwurstfans die norddeutsche Küche mit frischem Fisch, kühlen Getränken und jeder Menge Seemannsgarn näher.

Die Hanseaten sind bekannt dafür, dass sie Fischbrötchen, Labskaus und Co. mit viel Witz und derben Sprüchen an den Mann bringen. Die echten Händler aus Hamburg-St. Pauli gehen im Sommer schon seit Jahrzehnten auf Reisen – und dieses Jahr feiert der kleine Bruder des weltbekannten Hamburger Fischmarktes 30-jähriges Jubiläum und macht zum 21. Mal Halt in München! Neben den maritimen Leckerbissen verkaufen sie auch andere Waren wie Würste oder Käse. Für Abwechslung in den bayerischen Gaumen sorgt nicht nur Backfisch: Hamburger Bier, Schampus und Küstennebel rinnen die Kehlen hinunter. Der Markt ist ein Muss für alle Marktfreunde, Exil-Hanseaten und diejenigen, die frische Meeresfrüchte zu schätzen wissen. (Text: muenchen.de)

Mehr Infos: https://www.fischmarkt.events/Muenchen/

Öffnungszeiten: Montags – Samstag von 10 – 22 Uhr, Sonntags von 11 – 22 Uhr

Foto Copyright: WAGS Hamburg Events GmbH