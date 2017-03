G’winnschbui: gewinnt eine Trachtenuhr von Munixwood

Auf der Suche nach einem feschen Accessoire? Darf es etwas Ausgefallenes sein? Mit Liebe hergestellt aus einem der vielseitigsten Materialien? Vielleicht ein hübsches Designerteil? Möglicherweise sogar ein Unikat? Dann habe ich da eine Empfehlung für Euch! Das Label Munixwood stellt Uhren aus Holz her. Und die passen nicht nur zum Alltagsoutfit, sondern auch hervorragend zur Tracht.

Bayerische und Münchner Labels sind mir ja bekanntlich die liebsten. Denn was von „dahoam“ kommt, muss unterstützt werden! Wobei das Label Munixwood Unterstützung schon lange nicht mehr nötig hat – seit Gründung im Jahr 2009 hat es sich nicht nur im bayerischen Raum einen Namen gemacht. Der junge Familienbetrieb stellt ausgefallene Uhren her, und zwar aus einem der schönsten Materialien, die die Natur zu bieten hat: aus Holz.

Und damit sind wir auch schon bei der Einzigartigkeit der Uhren aus dem Hause Munixwood: da jeder Holzscheit, jeder Baumstamm und jeder Ast seine ganz eigene Maserung besitzt, entstehen bei Munixwood ausschließlich Unikate. Diese werden mit viel Liebe zum Detail von ausgebildeten Mitarbeitern handgefertigt und einer genauen Qualitätsprüfung unterzogen, damit die schönen Uhren ihren Träger auch möglichst lange begleiten können. Was mir besonders gut gefällt: die Uhren sind keine Massenware, keine Billigproduktion, sondern eben von bester Qualität. Ein wichtiger Punkt der Produktion sollte unbedingt noch hervorgehoben werden: die Holzuhren bestehen aus hochwertigen Restmaterialien und belasten den Umweltkreislauf daher nicht! Top!

Das Sortiment von Munichwood ist vielfältig und außergewöhnlich – denn wer will schon eine 08/15-Uhr am Handgelenk tragen? Uhren sind mehr als nur Zeitanzeiger; sie sind Fashion-Statement, Hingucker und Schmuckstück zugleich.

Ich persönlich bin kein großer Fan von protzigem Blingbling, und genau deshalb gefallen mir die Uhren des Labels so gut. Das Naturmaterial, die feine Verarbeitung und der leicht rustikale, naturverbundene Charme der Designs passt meiner Meinung nach auch zur Tracht besonders gut! Munixwood führt sogar eine eigene Trachtenlinie mit Herz-, Wildschwein-, Edelweiß- oder Geweih-Gravuren auf dem Ziffernblatt. Sauguad!

Ich bin stolzer Besitzer einer Trachtenuhr mit Herzgravur – auf den Fotos zeige ich Euch mein kleines Schmuckstück ein wenig im Detail:

Neben der Trachtenlinie gibt es außerdem sportliche Designs, elegante Modelle, Uhren mit Holz-, Stoff- oder Lederarmband, gravierte Ziffernblätter und sogar Uhren mit Wechselarmbändern! So schlägt man gleich mehrere Fashion-Klappen mit einem Streich!

Das Unternehmen bietet neben den Holzuhren auch Sonnenbrillen und Zigarettenetuis aus Holz an – auch hier besticht die einzigartige Holzmaserung und die tolle Verarbeitung; ganz zu schweigen davon, dass man ein echtes Unikat sein Eigen nennen darf und etwas hat, das nun wirklich noch nicht jeder in München trägt! Die Produkte von Munixwood eigenen sich also auch bestens als Geschenk für Liebhaber individueller Lifestyle-Produkte!