Günter Grünwald im Deutschen Theater

Am 21. Juli is wieder Kocherlball - und ihr kennt's Eure Tanzschritte zur Münchner Francaise am 15. Juli im Hofbräuhaus beim Tanzkurs no "last minute" auffrischen!

