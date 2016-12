GREASE – 2017 wieder in München!

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 20: Drei Essensgutscheine im Wert von je 50€ für das Hard Rock Cafe Munich. Jeder der drei Gewinner derf se außerdem im Rock Shop a Souvenir (T-Shirt, Accessoire, Gläser etc.) aussuacha! Spinnt da Bei! (3 Gewinner)🎄🎄☆ <3

I mog s'Hard Rock ja total gern - immer wieder san tolle Live-Konzerte (de eigentlich so guad wia imma kostenfrei san), s'Essn is guad (und die Portionen groß) und de Drinks haun nei *lach* Das Hard Rock Cafe Munich setzt sich außerdem ganz vui für wohltätige Aktionen ei - und des find i ganz b'sonders erwähnenswert!

Drei Gewinner derfn se über an Essensgutschein im Wert von 50 Euro gfrein - da kannt ma oiso mit Begleitung amoi schee fuadan geh! Und a Drink obendrauf gangad wahrscheinlich a no! Außerdem kennt's Eich dann no a G'schenkerl im Rock Shop mitnehma! Wenn des nix is!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Beantwortet mir einfach folgende Frage: Nennt mir an Künstler, vo dem "Ausstellungsstücke" im Hard Rock Cafe Munich z'sehn san! (De Antwort findets ganz easy rot markiert im unten angehängten Artikel)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds dem liabn Team vom Hard Rock Cafe Munich a Like auf eana Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

#adventskalender #gewinnspiel #verlosung #hardrockcafe #hardrockcafemunich #münchen #bayrischequadratratschn #gutschein #rocknroll #letsrock #rockshop #munich #restaurant

www.bayrische-quadratratschn.de/3-essengutscheine-souvenir-vom-hard-rock-cafe/ ... mehraweniga

3 Essengutscheine + Souvenir vom Hard Rock Cafe - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Drei Essensgutscheine im Wert von je 50 Euro sowie für jeden Gewinner ein Souvenir aus dem Rock Shop - das Hard Rock Cafe Munich macht heute gleich 3 Gewinner glücklich!