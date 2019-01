„GLAMOUR Shopping-Market“ auf der Praterinsel

Fashion-Victims aufgepasst: am Samstag, den 2. März 2019, lädt GLAMOUR zum ersten „GLAMOUR Shopping-Market“ auf die Münchner Praterinsel. Bei dem Fashion- & Lifestyle Event können LeserInnen sich ganz nach dem Motto „Detox Your Wardrobe“ um einen Verkaufsstand bewerben und ihre gebrauchten Premium-Kleidungsstücke vor Ort an die Frau bringen. BesucherInnen können beim Shopping Market nicht nur die trendigen Secondhand-Pieces der LeserInnen und der GLAMOUR Redaktion erstehen, sondern auch Angebote von lokalen Marken und exklusiven Partnern in Anspruch zu nehmen.

Bis zu 60 von GLAMOUR handverlesene Verkäufer werden auf der Praterinsel ihre Secondhand-Schätze auf rund 1.000m² anbieten. Die shoppingaffine Leserschaft kann sich ab sofort auf www.glamourshopping.de um einen Verkaufsstand bewerben.

Shoppen für den guten Zweck

Selbst die GLAMOUR-Redaktion wird ihre privaten Kleiderschränke öffnen und Vintage-Teile zum Verkauf anbieten. Das Besondere: Der gesamte Erlös, den die Redaktion erzielt, wird an „Rebelle with a cause“ gespendet. Mit diesem Projekt unterstützt Rebelle, der Onlinestore für Premium-Secondhandware, die gemeinnützige Organisation „Plan International“, die sich weltweit für die Stärkung der Rechte von Mädchen einsetzt.

Vor Ort erwarten die BesucherInnen außerdem GLAMOUR-like inszenierte Styling-Lounges, DJs, Food-Trucks und jede Menge Inspiration.

Veranstaltungshinweis:

„GLAMOUR Shopping-Market“ am Samstag, 2. März 2019, 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, auf der Praterinsel in München.

Tickets, Standanmeldung und alle weiteren Infos zum „GLAMOUR Shopping-Market“ gibt es unter www.glamourshopping.de.

Foto Credit: Condé Nast/Glamour