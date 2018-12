Gilbert O’SULLIVAN – live in München am 17.04.2019

Er ist der Superstar, der in den 70er Jahren die britischen und US-amerikanischen Single-Charts mit Songs von liebenswerter Melodie, unverblümter Stimmung und existenziellen Überlegungen anführte. Der britische Singer-Songwriter Gilbert O’Sullivan wird auch heute noch mit großer Zuneigung betrachtet und seine Songs sind nach wie vor weltweit beliebt. Am 17. April 2019 wird der Musiker in der Alten Kongresshalle in München zu Gast sein.

Über Gilbert O`Sullivan

Gilbert O’Sullivan wurde 1946 in Irland als Raymond Edward O’Sullivan geboren. Er zog mit seiner Familie im Alter von sieben Jahren nach Swindon, England und wurde nach einer Ausbildung Student am Swindon Art College, spezialisiert auf Grafikdesign. Aber er hatte eine andere Liebe – die Musik – und nachdem er als Schlagzeuger/Sänger lokale Bands gegründet und beigetreten war, begann er, seine eigenen Songs zu schreiben, stark beeinflusst von den Beatles und Bob Dylan.

Seine erste Single auf dem MAM-Label, Nothing Rhymed, wurde 1970 zu einem britischen Top-Ten-Hit. Weitere Hitsingles und ein Debütalbum folgten. Aber es war 1972’s Alone Again (Naturally), das ihn zum Star machte, indem es sechs Wochen lang die USA-Charts anführte und drei Grammy-Nominierungen erhielt. Kurz darauf folgten seine ersten drei britischen Nummer-1-Hits mit Clair, Get Down und LPBack to Front. Gilbert wurde bei den 18. Ivor Novello Awards zum „Songwriter of the Year“ ernannt, ging auf eine 18-tägige UK-Tournee und eine USA-Tournee, spielte ausverkaufte Konzerte, feierte einen weiteren UK Top-10-Hit mit Why Oh Why Oh Why Oh Why und gewann 1974 einen dritten Ivor Novello Award.

Einige Jahre später trennt sich Gilbert aus musikalischen Gründen von seinem Manager und schließt sich mit Gus Dudgon (Elton John, Chris Rea) als Produzent für sein nächstes Album zusammen. Das aus der Zusammenarbeit resultierende, von der CBS 1990 veröffentlichte, von der Kritik gefeierte Off Centre brachte den internationalen Hit What’s In A Kiss hervor.

In den 2000er Jahren erlebte Gilbert eine Wiederbelebung seiner Karriere mit The Berry Vest of Gilbert O’Sullivan, die ihn 2004 in die Top 20 des Vereinigten Königreichs zurückführte, und Gilbertville (2011), das in Großbritannien und Japan erfolgreich war, wo er 1994 mit dem Lied Tomorrow, Today die Chartspitze erreichte und 2008 beim Glastonbury Festival spielte und 2009 in der Londoner Royal Albert Hall aufgenommen wurde.

Gilbert schreibt, nimmt auf, tritt auf und tourt mit Erfolg. Seine letzten Konzerte erhielten begeisterte Kritiken für seine unverminderte Stimme und „…die dauerhafte Qualität seiner Arbeit – die schiere Melodie, lyrische Gymnastik und Witz“. (Daily Post, März 2012).

Seine aktuelle Compilation stieg auf Platz 12 in die UK Album Charts ein: The Very Best Of – A Singer & His Songs (2012) und im Anschluss daran wurde ‚Ooh Wakka Doo‚ zum Titelsong für Spots der National Lottery in ganz Großbritannien. Coverversionen seiner Songs werden weiterhin veröffentlicht, insbesondere Alone Again, (Naturally), zuletzt von Neil Diamond und Diana Krall mit Michael Bublé.

München-Termin:

17.04.2019 Alte Kongresshalle

Beginn: 20 Uhr

Tickets gibt es ab Freitag, 07.12.2018, 10 Uhr an den bekannten Vorverkaufsstellen, per Telefon unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) sowie im Internet unter www.myticket.de.

Bild-Credit: Veranstalter / Global Concerts