Gewinnt Kindertrachten von P. Eisenherz!

Die Marke P. Eisenherz für mich war in diesem Winter eine Neuentdeckung auf der trendset-Messe – ich konnte einfach nicht an den zuckersüßen Dirndln und Lederhosen vorbeigehen! Umso mehr freue ich mich, dass ich eine Jersey-Babylederhose sowie ein Kinderdirndl an Euch weitergeben darf – ihr werdet von der Verarbeitung und der Detailverliebtheit der Modelle begeistert sein!

Zur Marke P.EISENHERZ

Die Liebe zu Phantasie, Kreativität und Qualität sieht man den Entwürfen der Hamburger Designerin Susanne Kühlborn an: jedes Teil bezaubert durch liebevolle Details und hochwertige Verarbeitung. Gerade bei Kindermode ein absolutes Muss: schließlich muss Baby- und Kinderbekleidung viele Abenteuer aushalten! Ein Fakt, der der Designerin außerdem besonders wichtig ist: neben individuellem und ansprechendem Design muss die Kinderkleidung freilich vor allem eines sein: bequem.

Bereits seit 1994 gibt es das Label P.EISENHERZ, das für exklusive und individuelle Kindermode steht. „Genähte Phantasien“ nennt die Designerin ihre Modelle, und erfindet sich und ihr Label dabei ständig neu. Langweilig wird es im Atelier daher nie: die Ideen sprudeln nur so, und herausgekommen ist unter anderem auch eine wunderschöne Trachtenlinie für Kinder. „Märchenhaft verspielt und mal augenzwinkernd abenteuerlich“ sind die Kreationen von P.EISENHERZ, dabei pflegeleicht (ihr könnt alle Entwürfe in der Maschine waschen), praktisch und gut durchdacht.











Die kleinen „Lederhosen“ und Dirndl werden aus hochwertigen und bequemen Materialien hergestellt und bieten dem natürlichen Aktionsdrang der Zwergerl genug Bewegungsfreiheit. Der Anspruch „Strapazierfähigkeit“ steht bei dem Hamburger Label also ganz weit oben. Baumwolle und Baumwolljersey sorgen für besten Tragekomfort. Die Elastizität der ausgewählten Stoffe ist darüber hinaus praktisch und alltagstauglich beim An- und Ausziehen der Kleinen.

Für die Madln:

Die Dirndl und Trachtenzweiteiler gibt es selbst für die ganz Kleinen; die Modelle sind bereits ab Größe 62 erhältlich. Besonders praktisch finde ich die Zweiteiler mit Gummibündchen-Rock und Body mit aufgesticktem Schriftzug. Wem ein Shirt lieber ist: auch das gibt es bei P.EISENHERZ im Sortiment.

Für die Burschen:

Bequem und trotzdem narrisch fesch sind die Jersey-Lederhosen mit liebevoll gestickten Details. Auch klassische Shirts mit Trachtenhosenträger-Applikationen sorgen für einen gnadenlos guten Auftritt der kleinen Schürzenjäger.

Passend zur Kollektion und im gleichen Design gibt es Shirts für Jungen und Mädchen, Halstücher, Rucksäcke und sogar Schnullerbänder.

Mehr Infos: www.p-eisenherz.de

G’winnschbui

Ich freue mich, dass ich zusammen mit P.EISENHERZ eine Jersey-Babylederhose sowie ein Kinderdirndl an Euch weitergeben darf! Die Hose gibt es in Doppelgrößen ab 62/68, 74/80, 86/92 und 98/104, das Kleid gibt es in den gleichen Größen und sogar noch bis zur Größe 110/116.

Mitmachen ist ganz einfach: verratet mir doch einfach, ob ihr lieber das Kinderdirndl oder die süße „Lederhose“ gewinnen wollt!

Eure Antwort sendet ihr mir dann per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) – oder ihr kommentiert einfach die Gewinnspielbeiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle einmaligen Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr hier: https://www.bayrische-quadratratschn.de/gewinnspielbedingungen-2/

Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, den 16. Mai 2019 und endet am Sonntag, den 19. Mai 2019 um 20:00 Uhr.

Disclaimer: Bei diesem Artikel/Gewinnspiel handelt es sich um Werbung

Foto Copyright: P.Eisenherz