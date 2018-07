Gewinnt ein Trachtentascherl-Set von „Gspusi Straubing“

Die Trachtensaison läuft – und auch bis zur Wiesn ist es nicht mehr lange hin! Die verbleibenden Wochen möchte ich gerne nutzen, um Euch Lieblingslabels, Schmuckdesigner und Trachtenhersteller vorzustellen, die es mir ganz persönlich angetan haben und von deren Produkten ich überzeugt bin! Der Wiesn-Countdown ist also auch offiziell auf der „Bayrischen Quadratratschn“ gestartet!

(Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung)

Ein Label, das sich „Gspusi Straubing“ nennt, sollte definitiv näher beleuchtet werden – mich persönlich sprechen solche unverkennbaren, bairischen Markennamen einfach an! Das nähere Beleuchten ist es auch absolut wert, denn Inhaberin Julia Hornberger produziert in liebevoller Handarbeit wunderschöne und noch dazu praktische Trachtentascherl und Börserl aus Dirndlstoffen.

Ihre Leidenschaft zum Nähen hat Julia vor zwei Jahren entdeckt. Sie wollte ihrer Begeisterung für Trachten gerne mit einem eigenen, selbstgenähten Dirndl Ausdruck verleihen und belegte einen Dirndlnähkurs – und da war es um sie geschehen. Seitdem näht Julia mit Hingabe – und aus dem Stoffausschuss, der beim Dirndlnähen nunmal zwangsläufig übrig bleibt, fertigt sie Trachtentascherl, die nicht nur toll aussehen, sondern eben auch einige praktische Gimmicks mitbringen.

Julia schmeißt ihr kleines, feines Label übrigens alleine und momentan noch nebenberuflich – aber freilich mit der tatkräftigen Hilfe ihrer Freundinnen, die als Ratgeber, Modells, Testerinnen und Qualitätskontrolleure parat stehen. Getestet an der Frau quasi, und somit zwangsläufig hochgradig praktisch und fesch. Selbstbewusste Selbstständigkeit, immer neue Ideen, Kreativität und zielsicheres Bewusstsein für einfaches Handling machen Julia und ihre Entwürfe aus; und da sie sich selbst als eher kracherten, unangepassten Typen mit einer narrischen Leidenschaft für Bayern und Trachten beschreibt, musste natürlich auch ein dementsprechend markanter Markenname her: „Gspusi Straubing“ war geboren.

Wie ihr mich kennt, gefallen mir genau solche Geschichten ganz besonders gut: ein Label, mutig auf die Beine gestellt von einer starken Frau mit kunterbunten Ideen, das Ganze gepaart mit Tracht und Mundart und einer gehörigen Portion gutgelauntem Humor – freilich muss ich Euch das vorstellen! Und genau deswegen haben die liebe Julia und ich uns eine schöne Aktion für Euch ausgedacht, bei der ihr ein Taschenset aus dem Hause „Gspusi Straubing“ gewinnen könnt!

Gewinnspiel

Gemeinsam mit „Gspusi Straubing“ verlose ich das unten auf den Fotos abgebildete Lieblingstascherl „Ellie“ mit passendem Filzgeldbeutel (ein Gewinner erhält das einmal zu verlosende Set im Gesamten). Das Design ist übrigens so neu, dass es noch nicht mal im Onlineshop vertreten ist (aber keine Angst, wer sich in das Set schockverliebt hat, wird es in den nächsten Tagen mit Sicherheit genau dort vorfinden.)!

Die Trachtentasche ist in Straubing handgefertigt, hat einen Kunstlederriemen zum Umhängen sowie einen Riemen mit Schlüsselring im Inneren der Tasche, an dem man sowohl Hausschlüssel als auch Gspusi-Geldbeutel mit Druckknopfverschluss befestigen kann; so kommt auch zu vorgerückter Stunde und nach dem ein oder anderen Bier beim Wühlen in der Tasche nichts abhanden! Super!

Der Gesamtwert des Sets liegt bei superfairen 40,90 Euro (eine solche Tasche kostet im Shop 31,95 €, der Geldbeutel kostet 8,95 €) – wo bekommt man heute denn noch mit Liebe handgefertigte Designerteile für einen so unschlagbaren Preis?!

Was ihr dafür tun müsst?

Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wo werden die hier zu verlosende Tasche sowie der Geldbeutel produziert?

Eure Antwort sendet ihr mir dann per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) – oder ihr kommentiert einfach die Gewinnspielbeiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend.

Und freilich freue ich mich, wenn ihr der lieben Julia auf ihrem Instagram– und Facebook-Kanal ein Like da lasst!

Mehr Infos zu „Gspusi Straubing“:

Webseite: https://www.gspusi-straubing.de/de/

Facebook: https://www.facebook.com/gspusistraubing.de/

Instagram: https://www.instagram.com/gspusi.straubing/

Gewinnspielbedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook/Instagram steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook/Instagram-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann je nach Teilnahmeweg über facebook, Instagram oder per Email benachrichtigt. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet – alle Nachrichten von Euch werden nach Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. Eure personenbezogenen Daten werden also nicht zu Werbezwecken oder zur Übermittlung an Dritte verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 4 Tagen melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook/Instagram oder dem Senden einer Email/Nachricht erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel beginnt am Mittwoch, den 25.07.2018 um 10:00 Uhr und endet am Freitag, den 27.07.2018, um 20 Uhr – danach wird der Gewinner am 28.07.2018 ausgelost und im Zuge dessen in den darauffolgenden Tagen benachrichtigt. Die Gewinnausschüttung erfolgt durch den Versand des Gewinns durch die „Bayrische Quadratratschn“ bzw. „Gspusi Straubing“. Dazu brauche ich Eure Adresse – diese wird nur für den Versand des Gewinns verwendet und danach sofort gelöscht. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Kommentar unter dem facebook/Instagram Gewinnspiel-Post oder einer persönlichen Nachricht/Email. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke. Alle Datenschutzbestimmungen findet ihr hier: https://www.bayrische-quadratratschn.de/datenschutz/

Foto Copyrights: Gspusi Straubing