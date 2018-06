Gewinnt ein Trachtenschmuckset von „Herzlichaufgebrezelt“

Die Trachtensaison läuft – und auch bis zur Wiesn ist es nicht mehr lange hin! Die verbleibenden Wochen möchte ich gerne nutzen, um Euch Lieblingslabels, Schmuckdesigner und Trachtenhersteller vorzustellen, die es mir ganz persönlich angetan haben und von deren Produkten ich überzeugt bin! Der Wiesn-Countdown ist also auch offiziell auf der „Bayrischen Quadratratschn“ gestartet!

(Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung)

Starten möchte ich mit einem Schmucklabel, das ich selbst erst vor Kurzem für mich entdeckt habe. Die liebe Kathrin von „Herzlichaufgebrezelt“ hat sich mir mit ihren Schmuckstücken vorgestellt – und mir passend zu meinem Umstandsdirndl ein ganz zauberhaftes Set aus Collier, Armband und Ohrringen gezaubert.

Mir gefällt der Schmuck gleich aus mehreren Gründen: erstens finde ich die Qualität super; als ich den Schmuck ausgepackt habe, hat er wunderbar gefunkelt und geglitzert, und die Verarbeitung ist sehr gut! Da merkt man, dass jemand seine Arbeit mit ganz viel Liebe zum Detail und Leidenschaft ausführt! Zweitens gefällt mir der Hintergrund hinter Kathrins One-Woman-Business – und wie ihr ja bereits wisst, unterstütze ich am liebsten kleine, feine Hersteller und kaufe am liebsten regional produzierte Waren. Kathrin produziert all ihren Trachtenschmuck von Hand, nimmt sich Zeit für die Entwürfe und geht gezielt auf Kundenwünsche ein. Ihren Modellen sieht man an, dass ihr die Kundenzufriedenheit besonders am Herzen liegt.

Auf Wunsch stellt sie Probeschmuckstücke her und feilt danach so lange am Schmuckstück, bis dieses zu 100% den Wünschen der Trachtenschmuckträgerinnen entspricht. Einen Probeentwurf muss man aber nicht zwangsläufig abnehmen – der Kunde ist hier also wirklich König! So einen Service bekommt man nicht mal bei den ganz großen Marken!

Die Herstellung von ganz individuellem Schmuck steht bei „Herzlichaufgebrezelt“ im Vordergrund – und dies unterstreicht Chefin Kathrin mit einer ganz neuen Idee: Amulette mit Wunschfotos. Hier finden alte Familienbilder und wertvolle Erinnerungsfotos Platz auf einem ganz persönlichen Kettenanhänger, der im Trachtenstil perfekt zum Dirndl und zum Stil der Trägerin passt. Die Idee finde ich wirklich ganz bezaubernd! Und noch besser: dieser herrlich individuelle Schmuck ist preislich mehr als leistbar!

Im Onlineshop findet man aber natürlich auch bereit vorgefertigte Modelle, fesche Ketten und Kropfbänder, schneidige Ohrringerl und hübsche Armbänder – die Auswahl ist groß und liebevoll … Stöbern im Shop macht also gerade in der Trachtensaison nicht nur Spaß, sondern auch Sinn (ich sage nur, schaut auch mal in die Rubrik „Sale“!).

Gewinnspiel

Gemeinsam mit „Herzlichaufgebrezelt“ verlose ich das unten auf den Fotos abgebildete Schmuckset aus weißen Perlen – bestehend aus Ohrringen, Armband und Kette (1 Gewinner erhält das einmal zu verlosende Set im Gesamten).

Was ihr dafür tun müsst? Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wohin würdet ihr euer neues Trachtenschmuck-Set zuerst ausführen? Eure Antwort sendet ihr mir dann per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) – oder ihr kommentiert einfach die Gewinnspielbeiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend. Und freilich freue ich mich, wenn ihr der lieben Kathrin auf ihrem Instagram– und Facebook-Kanal ein Like da lasst!

Foto Copyrights: Herzlichaufgebrezelt / Kathrin Unverdorben