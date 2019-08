🍀🥨🍺 G'winnschbui 🍺🥨🍀

Vom 20.09. bis 05.10.2019 geht's am Stiglmaierplatz hoch her: das Das "Wiesnzelt" am Stiglmaierplatz öffnet wieder seine Pforten!

Unweit der Wiesn hod ma dort a sauguade Ausweichmöglichkeit, wemma z.B. auf da Wiesn koan Blotz findt', wemma mit'ara großn Gruppn feiern mog oder einfach a amoi Lust auf wos anders hod.

Urige Atmosphäre, boarische Schmankerl und a zünftige Musi sorgn für Wiesn-Stimmung; und wenn auf'm Oktoberfest scho längst ois zua is, kennds bei der Après-Wiesn no bis in d'Friah feiern.

I hob's dort oiwei guad g'fundn und scho den ein oder anderen lustigen Omd verlebt. Und deswegen gfrei i mi, dass i 4x2 Tickets (Saalkarten) an eich weidagem derf!



Mitmacha is ganz einfach: i bin neigierig ... mit welchem Dirndl/welcher Lederhosn dads ihr ins Wiesnzelt geh?

Schickts'ma einfach a Buidl vo Eich in Tracht ois Nachricht oder postets des Foto einfach ois Kommentar, und scho seid's drin im Lostopf!



Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, der Rechtsweg ist ausg'schlossn. Des G'winnschbui gähd heid um 20 Uhr los und endet am Donnersdog, den 15.08.2019, um 20 Uhr. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im unten o'ghängtn Artikel.



Ganz vui Glück und dann vui Schbass beim Feiern!



www.bayrische-quadratratschn.de/gewinnt-4x2-tickets-fuer-das-wiesnzelt-am-stiglmaierplatz/ ... mehraweniga

