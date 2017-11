Gewinnspielbedingungen Adventskalender 2017

Furtgehn am Wochaend (17.11. - 19.11.2017) - Bayrische Quadratratschn

Die Temperaturen sinken – also müssen wir uns am Wochenende auf jeden Fall drinnen beschäftigen… einige Vorschläge, wie ihr das Wochenende schön und entspannt gestalten könnt, habe ich wie gewohnt für Euch zusammengetragen! In diesem Sinne: was auch immer ihr macht, machts’as Eich schee! 💙 Wenn es d...