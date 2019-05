Gewinnspielbedingungen

Olle wichtign Frogn an die Stadtverwaltung, wia z.B. welche Papiere man zum heirodn brauchd, wos ma doa muaß, um a Zwergerl zur Kita anzumelden oder wia ma an Bauantrag abgibt, findet's im grod erschienenen München-Handbuach 2019. Des Biachal mit olle wichtigen Themen gibt's kostenfrei in der Stadt-Information im Rathaus.

