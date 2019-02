G’winnschbui: eine neu erschienene DVD „Sauerkrautkoma“!

🍀🍀 no amoi a kloans G'winnschbui 🍀🍀

I hob da nomoi wos für Eich, weil'ds ihr so vui liabe G'schichterl zum Valentinstag ei'gschickt hobds! ❤ I gfrei mi immer, wenn i Eich a Freid macha ko!



🎬 Seit gestern is der neueste Eberhoferkrimi "Sauerkrautkoma" ois DVD im Handel - und mir ham oa DVD für Eich! Oans konn'i scho vorweg nehma: der Fuim is, wia de Vorgänger, wieder sakrisch guad!



➡Warum hobds ihr ganz dringend amoi wieder an lustigen, spannenden DVD-Abend nötig?!



Schreibt's ma de Antwort ois Nachricht, Email oder Kommentar - bis moang Omd kennds mitmacha. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa. Der Gewinner werd per Nachricht benachrichtigt. Alle weiteren Gewinnspielbedinungen findet ihr im unten angehängten Artikel.

