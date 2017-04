Gewinne Tickets für die „Lange Nacht der Musik“

Am 6. Mai feiert München zum 18. Mal „Die Lange Nacht der Musik“. Etwa 100 Spielorte – vom großen Konzerthaus über kleine Musikbühnen bis hin zu Restaurants, Clubs und Kneipen – nehmen in diesem Jahr an der größten Musikveranstaltung der Stadt teil. Das Angebot an unterschiedlichsten Musikgenres bietet für jeden Geschmack etwas: Klassik, Rock, Pop, Jazz, Swing, Salsa, Tango, Funk & Soul, traditionelle und moderne Volksmusik sowie Tanzkurse, Führungen und Performances. Und das Beste daran: hier spielen alle LIVE.

Das Programm

Ein paar Beispiele: In der Bayerischen Staatsoper kommt Ihr in den Genuss der Oper „Madama Butterfly“, einer Performance aus dem Orchestergraben oder einer Nachtführung hinter die Kulissen. Weitere traditionsreiche Häuser laden zum Vorbeischauen und Hineinschnuppern, wie das Münchner Künstlerhaus, wo La Triviata mit Improvisationsopern für Unterhaltung sorgt.

Die Hochschule für Musik und Theater München startet mit Vokalisten und der Bigband des Jazzinstituts in den Abend, abgerundet durch kammermusikalische Beiträge und der Klavierklasse. Sein beeindruckendes Repertoire von Orchestern, Chören, Jazz, einem Opernsalon und Theater bringt auch der Akademische Gesangverein München auf die Bühne – und wer nach diesem musikalischen Feuerwerk gerne weiterfeiern möchte, ist gleich an Ort und Stelle zur Open-end-Party in der Kegelbahn willkommen.

Auch in die Einsteinstraße lohnt sich der Weg, denn hier kommen im Jazzclub Unterfahrt & Einstein Kultur Jazzliebhaber auf ihre Kosten, nebenan feiert das Unions Bräu Haidhausen seine Lange Nacht-Premiere mit einer Münchner Bigband. Angesagte Bands und Feierlaune garantiert sind auch im Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt, wo heuer PolkaPunkBeat auf GipsySingerSongwriterBlues und Klezmer auf bayrische Volksmusik trifft. Die kleinste und vielleicht auch lauteste Spielstätte ist die Rockbox Bar – drei verschiedene Bands rocken auf wenigen Quadratmetern.

Wer seine Tanzkünste auffrischen möchte, dem seien die zahlreichen Angebote der Tanzschulen ans Herz gelegt: Hier kann jeder hineinschnuppern und in professionellen Workshops oder auf freiem Parkett das Tanzbein schwingen.

Das komplette Programm ist bereits online auf www.muenchner.de/musiknacht. Dort kann man das Programm sowohl nach Bustouren wie auch nach Genres uvm. filtern.

Mit den Shuttlebussen eine ganz persönliche Tour planen

Mit Eurem Ticket zur „Langen Nacht der Musik“ habt ihr nicht nur Eintritt zu allen Veranstaltungen, ihr könnt außerdem die speziellen Shuttlebusse nutzen, die Euch zu den verschiedenen Spielstätten bringen. Die Busse starten im 10-Minuten-Takt am Knotenpunkt Odeonsplatz. Insgesamt gibt es vier Touren (Zentrum, Schwabing, Ost und Südwest) – und ihr könnt Euch Eure ganz persönliche Route mit Euren Lieblingsbands und Events ganz flexibel zusammenstellen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, einige Newcomer zu entdecken oder in bisher weniger gehörte Musikrichtungen reinzuschnuppern? …bei der „Langen Nacht der Musik“ alles möglich. Also nutzt es aus!

Gewinnt 2×2 Tickets für die „Lange Nacht der Musik“

Gemeinsam mit der Münchner Kultur GmbH verlosen wir 2×2 Tickets (zwei Gewinner) für die „Lange Nacht der Musik“.

▶Mitmachen ist ganz einfach. Beantwortet mir folgende Frage: an welchem Knotenpunkt starten alle Shuttlebusse der „Langen Nacht der Musik“? Die Antwort findet ihr übrigens im oberstehenden Fließtext rot markiert. Eure Antwort könnt ihr mir einfach per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de) oder persönlicher Nachricht schicken oder unter dem entsprechenden Gewinnspielpost auf den Social Media Kanälen kommentieren.

Teilnehmen könnt ihr bis Sonntag, den 30.04.2017 – alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!