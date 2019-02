Gentleman live in München

Furtgehtipp: Heid um 14:30 Uhr im Michaeligarten danzn de Schäffler auf - und nachdem's nur olle 7 Jahr danzn, warad des bei dem scheena Weda doch a netter Ausflug!Morgen am Sonntag 24.02. ist es nochmal so weit: Die Schäffler sind zum Tanz bei uns am Michaeligarten zu Gast - um 14.30 Uhr geht es los.

Eine Gelegenheit, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet - die Schäffler tanzen nämlich der Tradition nach nur alle 7 Jahre! ... mehraweniga