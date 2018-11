GästeSpiel des KulturRaum München e.V. am 22.11.2018

Am 22. November präsentiert der KulturRaum München e.V. das 20er Jahre Revuestück „Zwei Krawatten“ des jüdisch-russisch-britischen Komponisten Mischa Spoliansky in der Kammer 1 der Münchner Kammerspiele. Bei dieser Musikrevue finden sich das international renommierte Jewish Chamber Orchestra Munich, die Münchner Schicksalscombo und der Münchner Kneipenchor zu einem anarchisch-musikalischem Genre-Mix zusammen, der seinesgleichen sucht. Die Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin Kathrin Anna Stahl hat auch in diesem Jahr wieder die künstlerische Leitung für das GästeSpiel übernommen.

Alle Künstler verzichten an diesem Abend zu Gunsten unseres Vereins KulturRaum München e.V. auf Ihre Gagen. Die Einnahmen fließen direkt in die Projekte KulturKinder München und Kultur.Kick, mit denen Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Verhältnissen kulturelle Teilhabe in München ermöglicht wird.

Karten für diesen magisch-wahnsinnigen Abend gibt es schon ab 9 € bei München Ticket: https://bit.ly/2PDoJsF oder bei den Münchner Kammerspielen: https://bit.ly/2pXckV6