Furtgehn am Wochaend (28.07. – 30.07.2017)

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen von Genuss – es darf fleißig gefuttert, geschlemmt und getrunken werden. Verschiedene Festl, wie das Pfälzer Weinfest oder das Bayerische Genussfest, laden zum Schmankerlessen und Weinprobieren ein. Außerdem fängt die Dult endlich wieder an! Für Schnäppchenjäger stehen dieses Wochenende einige Flohmärkte auf dem Plan!

Was auch immer ihr macht’s – machts’as Eich schee!

Am Freitag wird es in Pasing zünftig traditionell: zum Münchner Hoagartn haben sich wieder jede Menge Musikanten zum Singen und Musizieren angemeldet. Zuschauer sind freilich herzlich willkommen!

In der Münchner Residenz startet heute das Pfälzer Weinfest: zwei Winzergenossenschaften und sechs Weingüter präsentieren ihre Weine und Sekte. Wir waren letztes Jahr des Öfteren dort – kann man nur empfehlen (PS: das Weinfest läuft bis zum 13.08.).

Wer dann noch nicht genug hat, der kann zum Bayerischen Genussfestival am Odeonsplatz weiterziehen. Auch hier gibt es Weine, Sekte und bayerische Spezialitäten, Livemusik und sogenannte „Wine Walks“, bei denen ihr verschiedene Weine verkosten und mit den Winzern ins Gespräch kommen könnt. Griabig!

Endlich wieder Dult! Am heutigen Samstag startet die Jakobidult auf dem Mariahilfplatz! 297 Marktkaufleute und Schausteller bieten wieder jede Menge Trödel, Nützliches, Schmankerl und freilich auch Bier und Wein an. Und für die Kinder ist auch viel geboten: Karussells, Riesenrad oder Flohzirkus machen den Dult-Besuch auch für die Zwergerl zu einem Ereignis.

Überhaupt kann man sich an diesem Wochenende so richtig den Bauch vollschlagen: am Odeonsplatz ist auch am Samstag das Bayerische Genussfestival mit Livemusik, Schmankerl und Wein.

Im Innenhof der Münchner Residenz startet das Pfälzer Weinfest in den zweiten Tag – und auf der Praterinsel öffnet der „Fine Food Market“ seine Pforten: von ausgefallenen Eissorten über Craft Beer bis hin zu Münchner Manufakturen und Herstellern kann man sich hier durch ein reichhaltiges Angebot schlemmen. Für die richtige Stimmung sorgen DJs und Livemusik. Und auch für die Kinder gibt es ein großes Rahmenprogramm!

Wer gerne futtert und die gefutterten Kalorien dann bei einer ausgedehnten Shoppingtour wieder wegtrainieren möchte, der sollte zum „Nachtflohmarkt trifft BarFestival“ gehen. Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl und 10 Münchner Szenebars komplettieren das Angebot mit Cocktails und Longdrinks. Gestöbert und gefeilscht darf dann auch werden: beim Nachtflohmarkt, der direkt auf dem gleichen Geländer stattfindet.

Stöbern könnt ihr natürlich auch schon früher: beim Sommerflohmarkt in Riem wird jeder fündig. In Fürstenfeldbruck öffnen private Haushalte ihre Garagen, Höfe und Gärten für den „Hofflohmarkt Fürstenfeldbruck„.

Musikalisch wird es im Olympiapark: beim Münchner Sommernachtstraum treten dieses Jahr u.a. Cro und Gregor Meyle auf. Und auch die zauberhafte Claudia Koreck spielt! Am Abend folgt dann noch ein riesiges Feuerwerk – das man ja vielleicht auch von außerhalb ganz gut sehen kann… 😉

Genussvoll geht es auch am Sonntag weiter. Ihr habt die Qual der Wahl: entweder ihr genießt am Odeonsplatz Livemusik, Weine und Schmankerl beim Bayerischen Genussfestival, ihr testet Weine und Sekte beim Pfälzer Weinfest im Innenhof der Münchner Residenz, ihr probiert das Angebot verschiedener lokaler Anbieter und Manufakturen beim „Fine Food Market“ auf der Praterinsel oder ihr macht einen schönen Sonntagsspaziergang über die Jakobidult.

Im Backstage läuft noch das „free & easy“ – und am Sonntag könnt ihr beim „Punk’n’Roll Flohmarkt“ nach coolen Klamotten, Platten und allerlei ausgefallenem Schnickschnack stöbern.

In der BMW Welt ist beim Familiensonntag jede Menge für Groß und Klein geboten. Unter dem Motto „Endlich Ferien“ darf gebastelt und gespielt werden, eine Airbrush-Station sowie ein Areal zum Sandburgen-Bauen sorgen bei den Kleinen für einen abwechslungsreichen Sonntag.