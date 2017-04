Furtgehn am Wochaend (28.04. – 30.04.2017)

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen von Tracht, Brauchtum und Tradition! Gerade für Tanzbegeisterte hat der Wochenausklang einiges zu bieten: den „Boarischen Lenz“ im Löwenbräukeller, den „Münchner Tanzboden“ oder den „Tanz in den Mai“ im Hofbräuhaus. Außerdem läuft das Frühlingsfest auf der Theresienwiese noch – und die Auer Dult startet am Samstag!

Alle weiteren Events findet ihr unten aufgelistet. Was auch immer ihr am Wochenende anstellt: Machts’as Eich schee!

Am Freitag kommen alle Traditions-, Tanz- und Trachtenbegeisterten auf ihre Kosten – gleich bei zwei Veranstaltungen darf das Tanzbein geschwungen und auch noch Tracht getragen werden! Im Löwenbräukeller findet der „Boarische Lenz“ statt – Volkstanz zum Mitmachen. Wir waren letztes Jahr bereits dabei und hatten eine Fetzengaudi; deswegen sind wir auch dieses Jahr wieder am Start. Im Hofbräuhaus könnt ihr Eure Tracht zum Münchner Tanzboden ausführen; auch hier darf fleißig getanzt werden!

Dem Frühlingsfest auf der Theresienwiese könnt ihr freilich auch einen Besuch abstatten!

Und im Einstein Kultur findet das „Science & Fiction Festival“ statt. Die Programmhighlights dazu findet ihr im Link.

Juhu! Die Auer Dult geht endlich wieder los! Die Eröffnung ist am heutigen Samstag, und es warten über 300 Marktstandl auf Euch! Für Kinder gibt’s freilich jede Menge Attraktionen, vom Flohzirkus bis hin zum Kettenkarussell.

Fahrgeschäfte gibt es natürlich auch auf dem Frühlingsfest – genauso wie zwei Bierzelte *grins*.

Beim „Haidhausen Boulevard“ könnt Ihr das Stadtviertel und seine Läden erkundschaften. Über 20 Läden, Cafés und Dienstleister bieten den ganzen Tag über nette Aktionen.

Sonntage eigenen sich hervorragend für gemütliche Spaziergänge – wie wäre es mit einem Bummel über die Auer Dult? Oder das Frühlingsfest?

Auf dem Frühlingsfest findet am heutigen Sonntag übrigens auch der „Tag des Brauchtums“ statt. Also rein in die Tracht, schnappt Euch Eure Fotoapparate und bewundert die vielen schönen Dirndl und Lederhosen, die Tanzeinlagen und Blaskapellen!

Im Hofbräuhaus könnt ihr beim „Tanz in den Mai“ beschwingt in den neuen Monat tanzen – hier kommen die traditionellen Volkstänze aufs Parkett. Mitmachen kann jeder, denn ein Tanzmeister erklärt alle Tanzschritte, so dass wirklich keiner auf seinem Platz sitzen bleiben muss.

Ein besonderes Zuckerl findet im Circus Krone statt: der liebe Alfons Hasenknopf spielt dort mit seiner Band und präsentiert sein neues Album „Hand in Hand“.