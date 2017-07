Furtgehn am Wochaend (21.07. – 23.07.2017)

Am Wochenende geht es richtig rund in München – da kann man sich kaum entscheiden, was man alles unternehmen möchte. Pflichttermin ist definitiv der Kocherlball am Sonntagmorgen im Englischen Garten – geht also am Samstag früh ins Bett … oder macht durch *lach*. Beim Kulturspektakel in Gauting treten an den drei Wochenendetagen über 40 Künstler und Bands auf – u.a. „The Charles“, die ich persönlich wirklich sehr gut finde! Auch beim Gärtnerplatz-Fest kommen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten – am Sonntag sogar mit Klassik!

Was auch immer ihr machts, machts’as Eich schee! 🌻

Das Kulturspektakel in Gauting bietet Musik satt – und das an 3 Tagen bei freiem Eintritt! Dazu kommt ein buntes Kinderprogramm, Workshops und eben Livekonzerte!

Schnäppchenjäger können sich auf den Hofflohmarkt in Harlaching freuen – hier bieten private Haushalte Trödel, kleine Schätzchen und Antiquitäten an.

Der Kulturstrand ist ja eines unserer Lieblingsplätzchen im Sommer – am Freitag spielt dort das Münchner Unikat und Isarindianer Willy Michl. Wir werden hingehen!

Bei der langen Nacht der Brauereien in Giesing könnt ihr neue Biere probieren, Schmankerl verdrücken und Livemusik lauschen – das Event ist immer sehr begehrt, Tickets schnell vergriffen.



Beim Gärtnerplatz-Fest kommen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten: am Samstagabend spielt dort Ecco Meinecke. Der Eintritt ist übrigens am Samstag und Sonntag frei.

Beim Kulturspektakel in Gauting treten an drei Tagen über 40 Bands und Künstler auf. Am Samstag könnt ihr dort z.B. die Band Cosby sehen – lohnt sich!

Am Samstag geht die lange Nacht der Brauereien in die zweite Runde. Auch heute heißt es wieder: neue Biersorten entdecken, Biere verkosten und gemeinsam gemütlich beisammen sein.

In Sendling könnt ihr bereits tagsüber stöbern, feilschen und Schnäppchen ergattern: beim Hofflohmarkt in Sendling verkaufen private Anbieter in ihren Höfen, Garagen und Gärten.

Der Freiluft-Supermarkt in Freiham feiert am Samstag sein großes Sommerfest. Neben einer Fahrradführung durch Freiham ist auch jede Menge für die Zwergerl geboten: ein Zirkuszelt, ein Heupool und ein buntes Rahmenprogramm beschäftigen die Kleinen bestimmt super. Für die Großen gibt es eine Heubar sowie verschiedene Livebands auf der Heubühne.

Livemusik und Rock’n’Roll gibt es auch in Feldkirchen: beim Sommerfest des Flugwerk Feldkirchen gibt es neben hausgemachtem Bier und Schmankerln richtig fetzige Livemusik.

Partykanonen kommen am Samstagabend beim „24 Jahre Muffatwerk“ auf ihre Kosten. Livemusik, Party, DJs – und das alles bei freiem Eintritt.

Am Sonntag steht der Kocherlball auf dem Programm. Bedeutet. FRÜH aufstehen (es geht um 6 Uhr morgens am Chinesischen Turm los), rein in die Tracht und dann gemeinsam feiern.

Beim Gärtnerplatz-Fest laden Solisten und Orchester des Gärtnerplatztheaters zum sommerlichen Open-Air-Konzert ein und bringen Highlights aus Oper, Operette und Musical auf die Bühne.

Wer es lieber rockig mag, der sollte zum Kulturspektakel Gauting fahren – am Sonntag tritt dort die Band „The Charles“ auf … und die sind richtig gut!

Für die Kinder wird es beim Sommerfest des Dschungelpalasts des Feierwerks spannend: bei freiem Eintritt, können Groß und Klein in das kunterbunte Sommerfest-Programm mit Live-Musik, kulinarischen Leckereien, kreativen Basteleien, Theater und vielem mehr eintauchen.

In meiner Hood Trudering findet im Franziskanergarten das Sommerfest mit Blasmusik und Coverband statt. Für die Zwergerl gibt es Kinderschminken und Ballonmodellierer.