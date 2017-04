Furtgehn am Wochaend (21.04. – 23.04.2017)

Ihr Lieben, das Wochenende steht vor der Tür und einige coole Termine auf dem Programm. Highlight des Wochenendes ist definitiv der Start der Frühlingsfests auf der Theresienwiese! Endlich dürfen Dirndl und Lederhosn wieder aus dem Schrank. Außerdem findet am Samstag der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese statt – vielleicht lässt sich ja beides sogar kombinieren. Radlbegeisterte kommen beim SattelFest im Olympiapark auf ihre Kosten – und wenn das „Radl“ etwas schneller sein soll, dann macht ein Besucht der „Night of the Jumps“ Sinn … und Spaß!

Was auch immer ihr macht’s – machts’as Eich schee! ❤

Rein in die Lederhosn oder das Dirndl und ab auf die Theresienwiese – heute startet das Frühlingsfest, und da ist ja bekanntlich für Groß und Klein jede Menge geboten. Auch dieses Jahr gibt es wieder zwei Festzelte mit Live- und Blasmusi. Und Bier freilich auch.

Im Schlosspark Schleißheim findet an diesem Wochenende das Gartenfestival statt – ein buntes Rahmenprogramm für Kinder, Livemusik, Workshops und hilfreichen Infos zum Garteln steht auf dem Programm. Und Gondelfahren kann man in Schleißheim jetzt auch wieder!

Auch am Samstag könnt Ihr Euch in Eure Tracht schmeißen und ein bisserl auf dem Frühlingsfest strawanzeln. Oder ihr schaut beim Gartenfestival in Schloss Schleißheim vorbei (alle Infos zu den Bands und Aktionen findet ihr im Link).

Neben dem Frühlingsfest findet am Samstag außerdem der Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese statt. Ab 6 Uhr in der Früh könnt ihr bummeln, stöbern und feilschen.

Bummeln und shoppen könnt Ihr auch auf der Praterinsel beim Stijlmarkt – über 100 Aussteller präsentieren ihre Produkte aus den Bereichen Food, Design und Fashion (oder auf Boarisch: ois zum Thema Fuadan, Einrichtn und O’ziagn).

Wer es lieber etwas rasanter und sportlicher mag, der kann sich beim SattelFest im Olympiapark aufs Radl schwingen. Hier könnt Ihr die verschiedensten Räder testen, Shows ansehen oder den Nachwuchs durch Hindernisparcours jagen *lach*. Sportlich wird es am Abend zudem in der Olympiahalle bei der Night of the Jump 2017: spektakuläre Motocross-Stunts und -Rennen, Freestyle Motocross und die besten Extremsportler der Welt warten auf Euch (wir werden uns das auf jeden Fall mal ansehen!).

Für einen musikalischen Abend sorgt in Aubing der Bandcontest „Soundcheck in Aubing„. Fünf Münchner Bands zeigen ihr Können – und ihr könnt tolle neue Nachwuchstalente live erleben.

Am Sonntag könntet Ihr den Tag ja mit einem Weißwurstfrühstück auf dem Frühlingsfest beginnen. Und wenn Ihr dort eh schon unterwegs seid, dann schaut doch mal bei meinem Spezl „Fisch Bäda“ vorbei, da ist es immer besonders griabig.

Radln könnt Ihr auch am Sonntag im Olympiapark – der zweite Teil des SattelFests bietet jede Menge Unterhaltung, Shows und Mitmach-Aktionen. Und auch für die Zwergerl ist richtig viel geboten!

Den Tag gemütlich mit Blasmusi, Gartenworkshops und einer Gondelfahrt durch den Schleißheimer Schlosspark begehen, das könnt ihr beim Gartenfestival in Schleißheim. Oder aber Ihr bummelt gemütlich über den Stijlmarkt auf der Praterinsel und ersteht vielleicht das ein oder andere in München und Umgebung produzierte Schätzchen.