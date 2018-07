Furtgehn am Wochaend (20.07. – 22.07.2018)

Dieses Wochenende platzt regelrecht vor erwähnenswerten Veranstaltungen! An jeder Ecke eine Straßen- oder Sommerfestl, Flohmärkte, Schmankerl, Livemusik und Kinderaktionen – ihr habt also jede Menge Auswahl, was die Planung eurer Freizeit betrifft!

Nicht unten im Text erwähnt sind u.a. das GOP mit seiner Show „KAWUMM“, das immer einen Abstecher wert ist … besonders auch wegen des köstlichen Essens. Außerdem könnt ihr freilich am Kulturstrand rumhängen oder das Tollwood unsicher machen! Im Olympiapark wartet das Freilicht-Kino mit „Ziemlich beste Freunde“, „Star Wars“ und Familienfilmen auch Euch.

Was auch immer ihr macht: machts’as Eich schee!

An diesem Wochenende stehen einige Straßenfestl auf dem Programm! Hoffen wir, dass das Wetter mitmacht! In Fürstenfeldbruck findet das „Brucker Altstadtfest“ statt – mit Livemusik, Fressmeile, Markt und ganz viel Party!

Auch Landshut legt mit einem Straßenfest nach und feiert an zwei Tagen das „Landshuter Altstadtfest„. Auf sechs Bühnen spielen an Freitag und Samstag viele Bands aus den unterschiedlichsten Genres.

Bis zum 05. August heißt es im Backstage „Free & easy“ – das kostenfreie Festival mit jeder Menge Party, kostenfreien Konzerten von teils sehr namhaften Künstlern (heute u.a. mit „Money Boy“) und Kleinkunst lockt zum günstigen Feiern!

Im Schloss Dachau findet an diesem Freitag das mittlerweile zum Kult gewordene „Barockpicknick“ statt. Livemusik von einem Klassikorchester, beeindruckende Stimmung durch nächtliche Kerzenbeleuchtung und gemütliches Beisammensein bei mitgebrachten Schmankerln versprechen einen Abend der ganz besonderen Art.

Auch am Samstag könnt ihr Euch auf einigen Straßenfestln rumtreiben: in Fürstenfeld beginnt der zweite Tag des „Brucker Altstadtfestes„; auch heute wieder mit Livemusik, einer langen Fressmeile, Marktständen und Party bis in die Morgenstunden.

Die sechs Bühnen des „Landshuter Altstadtfestes“ warten auch am Samstag mit einer geballten Ladung Livemusik – Essensstände und Barbetrieb komplettieren das Angebot für einen gelungenen Samstagabend!

Beim Georgenstraßenfest könnt ihr Euch mitten in Schwabing treiben lassen und ausgelassen feiern, trinken und schlemmen.

Auch einige Sommerfeste stehen an diesem Wochenende an. So feiert u.a. die Waldtruderinger Feuerwehr ihr alljährliches Sommerfest – gerne in Tracht übrigens!

Hoch her geht es auch in Neuperlach. Hier findet das „Neuperlacher Sommerfest“ statt und wartet mit einem riesigen Angebot an Aktionen für Groß und Klein auf. Neben Infoständen der verschiedenen Organisationen und Vereine gibt es ein großes Kinderprogramm, einen Künstlermarkt und Konzerte, u.a. von Donikkl und Nico Sücker, den man wohl scheinbar aus DSDS kennt.

In Gilching darf auch gefeiert werden: das „Guichinger Sommerfest“ lädt Alt und Jung zum Feiern, Flanieren, Schlemmen und Mitmachen ein. U.a. warten Kutschfahrten auf Euch, Kinderschminken, eine Hüpfburg sowie ein „Bubble Soccer Turnier“.

Keine Tickets mehr auf dem regulären Markt gibt es für des „Oben Ohne Open Air“ am Königsplatz – ich erwähne das Festival mit großem Rahmenprogramm aber trotzdem gerne, weil ich mir vorstellen könnte, dass ihr vor Ort noch das ein oder andere Ticket ergattern könnt.

Falls nein, dann könnt ihr ja immer noch zum „Free & easy“ im Backstage switchen – auch hier warten Konzerte, Party und Biergarten auf Euch! Das Programm findet ihr im Link.

Auch für die Bummler, Shopper und Schnäppchenjäger gibt das Wochenende einiges her: bereits am Vormittag findet „Münchens größter Kinderflohmarkt“ statt, den ich Euch sehr empfehlen kann. Ich war dort bereits selbst zum Shoppen und konnte viele tolle Schnäppchen ergattern! Gegen Abend wartet dann der „Nachtflohmarkt & Streetfoodmarkt“ mit über 3000 qm Ausstellerfläche und vielen Foodtrucks und Essensständen auf euch.

An diesem Sonntag gibt es vergleichsweise richtig viel Auswahl, was man mit seiner Freizeit anstellen kann! Wie wäre es z.B. mit einem Bummel über „Münchens Frühstücksmarkt„? Brunchen, regionale Köstlichkeiten genießen oder einfach mal ein Frühstück aus fernen Gefilden probieren? Kein Problem – der Markt bietet bei freiem Eintritt alles, was das frühe Schlemmerherz begehrt.

Gutes Tun, Tierchen streicheln und ein kunterbuntes Rahmenprogramm für die ganze Familie erleben: das geht beim Sommerfest im Münchner Tierheim. Es locken ein großer Markt/Flohmarkt/Bücherbazar mit Kindersachen, Zoofachartikeln etc., Infostände, eine Tombola, Schmankerl, Livemusik und Führungen über das Gelände.

Im „Dschungelpalast“ des Feierwerks lädt das große Sommerfest Münchner Familien zum Mitfeiern ein. Hüpfburg, Kinderschminken, Musik, Theater und Kulinarik versprechen einen abwechslungsreichen Sonntag für Groß und Klein.

Und auch im MVG Museum wird am Sonntag auf den Sommer angestoßen. Beim Sommerfest gibt es Schmankerl vom Grill, Drinks, Kinderführungen, Spielstationen und Kinderschminken. Und freilich nebenher auch gleich ein wenig Wissen obendrauf.