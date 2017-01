Furtgehn am Wochaend (20.01. – 22.01.2017)

Am Wochaend stehen wieder einige schöne Veranstaltungen ins Haus – unten habe ich Euch die Events von Freitag bis Sonntag zusammengefasst.

Letztes Wochenende habe ich übrigens einen Spaziergang durch den verschneiten Englischen Garten gemacht – das kann ich Euch nur empfehlen (Schaut mal hier: Impressionen aus dem winterlichen Englischen Garten)! Oder ihr geht mal wieder in eine gemütliche Bar, ein schönes Café (z.B. das Café Jasmin) oder ins Kino.

Was auch immer ihr macht: machts’as Eich schee!

Am Freitag könnt ihr einen nächtlichen Streifzug durch die Münchner Architektur unternehmen: die „Lange Nacht der Architektur“ wartet mit einem bunten Programm aus Lichtinstallationen, Livemusik, Führungen und Vorträgen. Studiert doch einfach mal das Veranstaltungsprogramm samt der teilnehmenden Gebäude und stellt Euch Eure persönliche Tour zusammen – das Ganze ist kostenfrei, und sogar die Bus-Shuttles kosten nichts!

Wer lieber gemütlich im Warmen sitzt, der könnte einen Abstecher ins Hofbräuhaus machen: „Tom und Basti“ spielen Wirtshausmusik – die Jungs waren schon bei den „Brettl-Spitzen“ dabei und sorgen neben zünftiger Musi auch für jede Menge Unterhaltung und Lacher.

Ebenfalls im Hofbräuhaus findet der Erlebnisabend „Schmankerl & Gschichtn“ statt – mit jeder Menge Infos und Geschichten rund um das Hofbräuhaus. Inbegriffen ist sogar ein 3-Gänge-Menü sowie eine Führung durchs Haus – mit seltenen Einblicken hinter die Kulissen!

Für Yogafans öffnet die „Yogaworld„-Messe am Freitag im Postpalast ihre Pforten – neben Workshops und Yogaschnupperstunden gibt es auch veganes Essen und einen bunten Marktplatz rund um Yoga und Ayurveda.

Auf der Praterinsel darf wieder fleißig geshoppt, gestöbert und gefeilscht werden: der erste Nachtflohmarkt des Jahres 2017 steht an! Neben dem Flohmarkt gibt es auch einen kleinen Streetfoodmarkt, gute Musik und die Möglichkeit, das Tanzbein zu schwingen.

Im MOC findet am Samstag und Sonntag die Jobmesse statt – interessant für alle, die auf der Suche nach einem Job, einem Ausbildungsplatz sind, sich gerne beruflich verändern oder wieder in den Job einsteigen möchten.

Am Sonntag könnt Ihr hochkarätigen Jazz in der BMW Welt erleben: der BMW Jazz Award geht in die neunte Runde und steht dieses Jahr unter dem Motto „Bass erstaunt“. Die erste Matinee findet mit dem Trio Chris Minh Doky & New Nordic Jazz statt. Der Eintritt für die Veranstaltung ist übrigens frei!

Auf der „Münchner Freiwilligen Messe“ könnt ihr Euch über ehrenamtliche Tätigkeiten und Freiwilligenprojekte in München informieren – schaut doch mal vorbei, vielleicht gibt es ja interessante Projekte, die ihr gerne unterstützen wollt!

