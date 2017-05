Furtgehn am Wochaend (19.05. – 21.05.2017)

Am Wochaend steht richtig vui aufm Plan! Wer se gern in sein Tracht wirft, der kannt zur „Nacht der Tracht“ oder aufs Truderinger Volksfestl geh. Livemusik-Liebhaber kommen in der Glockenbachwerkstatt bei der „Jazz Session“ auf ihre Kosten – diesmal sogar mit der Band „Hundling“. Im Prinzregententheater spielt die wunderbare Claudia Koreck – da werden wir auf jeden Fall hinschauen! Und auch sonst ist jede Menge los! Ich habe Euch die wichtigsten Events wie immer zusammengefasst.

Wos a imma ihr unternehmt’s – machts’as Eich schee! ❤

Am Freitag könnt Ihr gemütlich über den Hofflohmarkt in Nymphenburg schlendern – viele Gärten, Garagen und Innenhöfe nehmen teil und bieten ihre privaten Schätze an.

Im Löwenbräukeller steigt die „Nacht der Tracht“ – also rein in Dirndl und Lederhose! Freilich wieder mit der großen Angermeier Modenschau, Livemusik und nachfolgender Party mit DJ. Kult!

In der Glockenbachwerkstatt könnt ihr bei der „Jazz Session“ echten Profis beim Musizieren zusehen – und dann auch selbst mit einsteigen, wenn ihr wollt. Diesmal ist die Band „Hundling“ dabei – es lohnt sich also wirklich!

Ab 16 Uhr eröffnet in meiner „Hood“ – Trudering – die „Truderinger Wiesn“ – mit Bierzelt, Fahrgeschäften und … Bier natürlich! 😉



Auch am Samstag geht es im Löwenbräukeller rund: der zweite Teil der „Nacht der Tracht“ steht an, natürlich auch am Samstag mit Livemusik, Party und Bier in rauen Mengen *lach*

Wer es etwas gediegener haben möchte, kann sich in seine Tracht werfen und der „Truderinger Wiesn“ einen Besuch abstatten – klein, fein und immer echt schee bei uns da im Münchner Osten!

In Haidhausen öffnen private Gärten, Höfe und Garagen ihre Tore und bieten privaten Trödel, Bekleidung, Möbel etc. an – beim Hofflohmarkt Haidhausen findet jeder Schnäppchenjäger etwas!

Am Samstag und Sonntag gehören die Ludwig- und Leopoldstraße wieder ganz den Fußgängern: beim Streetlife Festival ist für die ganze Familie ein spannendes Programm geboten. Action für Kinder, Livemusik, Bars, kleine Biergärten, Verkaufsstände und Imbissbuden laden zum Flanieren ein!

Seit 25 Jahren gibt es nun den Münchner Flughafen! Bei den Family Days am Flughafen wird genau dieses Jubiläum gefeiert: mit Spaß für die ganze Familie! Food Trucks, Jahrmarkt mit Riesenrad und spezielle Aktionen und Führungen sorgen für ausreichend Abwechslung!

Der Sommer steht vor der Türe – Zeit also, mit den Füßen im Sand zu wühlen, dabei einen kühlen Drink in der Hand zu haben und guter Musik zu lauschen: das Beach38 eröffnet die Sommersaison mit einem rauschenden Fest.

Am Marienplatz findet um 20 Uhr die Meisterfeier des FC Bayern statt – ab 18 Uhr startet bereits das Rahmenprogramm. Seid’s friah do, meistens wird der Marienplatz wegen Überfüllung recht früh gesperrt!

Im Deutschen Theater startet ab heute das Musical „Sister Act“ mit einer großen Premiere – das könnte doch auch eine schöne Unternehmung für den Samstag Abend sein!

Ach ja: die liebe Claudia Koreck spielt im Circus Krone und hat ihr neues Album „Holodeck“ im Gepäck! Quadratratschn-Empfehlung!

Auch am Sonntag könnt ihr gemütlich über das Streetlife Festival schlendern, Euch informieren, Euch den Bauch mit Köstlichkeiten vollschlagen, neue Sportarten ausprobieren oder einen leckern Drink zu Euch nehmen. Und natürlich ist für genug Action und Livemusik für Groß und Klein gesorgt.

Bei den „Family Days“ am Flughafen könnt Ihr in das bunte Treiben am Münchner Flughafen reinschnuppern. Oder ihr fahrt Riesenrad am extra aufgebauten Jahrmarkt. Und schnabuliert Euch durch die leckeren Essensangebote der Food Trucks.

Und der „Truderinger Wiesn“ könnt ihr natürlich auch einen Besuch abstatten – vielleicht zum Frühschoppen?