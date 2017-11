Furtgehn am Wochaend (17.11. – 19.11.2017)

Die Temperaturen sinken – also müssen wir uns am Wochenende auf jeden Fall drinnen beschäftigen… einige Vorschläge, wie ihr das Wochenende schön und entspannt gestalten könnt, habe ich wie gewohnt für Euch zusammengetragen!

In diesem Sinne: was auch immer ihr macht, machts’as Eich schee! 💙

Wenn es draußen kälter wird, dann muss man sich von innen wärmen – zum Beispiel mit einem guten Glas Wein und einem leckeren Trüffelgericht. Im Eataly läuft von Freitag bis Sonntag das „Tartufo & Barolo Festival„: Schlemmen, kosten, probieren und einkaufen. Und dann vielleicht nochmal probieren. Und nochmal.

Die Spielkinder unter uns kommen bei der „Spielwiesn“ auf ihre Kosten – die Messe für Gesellschafts- und Brettspiele. Freilich dürfte die Messe auch für die Zwergerl ein Highlight sein. Vor Ort kann man die neuesten Spiele und Klassiker ausprobieren – zur Seite stehen einem erfahrene Brettspieler, die die Regeln schnell und einfach erklären … dann kann sofort losgezockt werden. Bestimmt auch eine schöne Veranstaltung, um sich den ein oder anderen Tipp für Weihnachten zu holen.

Spielen und staunen geht auch auf der ebenfalls im M.O.C. stattfindenden Messe „Die Modellbahn“.

Wer dann doch lieber was für die grauen Gehirnzellen tun möchte, der kann ja beim Literaturfest vorbeischauen.

Auch am Samstag könnt ihr im Eataly beim „Tartufo & Barolo Festival“ Trüffel und Wein genießen.

In Starnberg findet die „Vinessio Weinmesse“ statt – auch hier lohnt sich mit Sicherheit ein Abstecher.

Im M.O.C. finden sowohl die Messe „Spielwiesn“ als auch die Messe „Die Modellbahn“ statt – hier könnt ihr nicht nur alles ausprobieren, sondern freilich auch schon die ersten Weihnachtseinkäufe erledigen.

Für Schnäppchenjäger bietet der Samstag gleich zwei Veranstaltungen: in München-Riem findet der große Herbstflohmarkt statt, und im Bussi Bussi Bavaria an der Theresienwiese könnt ihr dann bei Livemusik bis in die Nacht beim Nachtflohmarkt stöbern. Angeschlossen an den Nachtflohmarkt ist außerdem ein Streetfoodmarkt – also lasst etwas Platz im Bauch!

Auch das Literaturfest bietet am Samstag ein abwechslungsreiches Programm – Infos dazu findet ihr im Link oder direkt auf der Webseite des Literaturfestes.

Mein Spezl Hundling spielt mit seiner Band am Samstag übrigens im Pelkovenschlössl – bayerischer Rhythm’n’Blues mit tollen Texten und ganz viel Charme und Humor! Quadratratschn-Empfehlung!

Am Sonntag könnt ihr in der Jochen Schweizer Arena einen „Ausflug“ nach Österreich machen – die Urlaubsregionen Saalfelden und Leogang stellen ihre Angebote vor. Für die Besucher gibt es einige spannende Aktionen zum mitmachen; so kann jeder einmal kostenlos einen „Flug“ mit dem Flying Fox ausprobieren oder sich im Hochseilgarten beweisen.

Alle anderen Spielkinder sind auf der Spielwiesn, der Messe für Gesellschafts- und Brettspiele gut aufgehoben. Oder sie schauen sich auf der direkt anschließenden Messe „Die Modellbahn“ um.

Wer das Wochenende mit einem guten Glas Wein ausklingen lassen möchte, dem bietet die Weinmesse „Vinessio“ in Starnberg eine gute Anlaufstelle.