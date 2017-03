Furtgehn am Wochaend (17.03. – 19.03.2017)

Das Wochenende steht vor der Tür – höchste Zeit also, sich zu informieren, was man von Freitag bis Sonntag so alles anstellen kann. Mit dem Frühling kommt auch die Zeit der Märkte – und so könnt ihr Euch beispielsweise auf den unterschiedlichsten Märkten wie dem Heldenmarkt (Verbrauchermesse für alternativen Lebensstil), dem Trachtenmarkt oder dem Riemer Flohmarkt herumtreiben.

Was auch immer ihr macht’s, machts’as Eich schee!

Haidhausen oder Giesing? Milbersthofen oder Au? Isarvorstadt oder Westend? Jeder Münchner Stadtteil hat seinen ganz eigenen Flair und Orte für mörderisch gute Geschichten! Wo mordet es sich leichter, böser, frecher oder schweißtreibender? Dieser Frage könnt Ihr bei der Buchlesung am Freitagabend nachgehen – acht Autoren lesen aus ihren Stadtteilkrimis …. das klingt doch nach einem spannenden Abend!

Wer es lieber lustig mag, der sollte die Premiere des neuen Kabarett-Programms „Saumensch“ von Nepo Fitz im Schlachthof nicht verpassen! Den Nepo kann ich Euch sehr ans Herz legen – der gute Mann ist nicht nur lustig, sondern hat auch musikalisch echt was drauf!

Am Samstag könnt ihr gemütlich über den Heldenmarkt im MVG Museum schlendern – die Verbrauchermesse für alternativen Lebensstil präsentiert Produkte, die biologisch, fair und meist regional erzeugt werden und durch hohe Qualität überzeugen.

Wer gerne nach Schnäppchen jagt, der sollte sich den großen Frühlingsflohmarkt in Riem nicht entgehen lassen. Von 6 Uhr bis 16 Uhr darf gefeilscht und geshoppt werden.

Trachtenfans kommen beim Trachtenmarkt im Pelkovenschlössl voll auf ihre Kosten – und ein großes Rahmenprogramm bietet jede Menge Spaß für Groß und Klein.

Am Sonntag geht es in der FC Bayern Erlebniswelt hoch her: der Familiensonntag lädt zum Frühlingserwachen – inklusive spannendem Programm für die Kleinen und einer Ausstellung für die Großen.

Um 11 Uhr könnt ihr zum Frühschoppen mit Blasmusik von den Münchner Philharmonikern im Hofbräuhaus gehen – den Sonntag so richtig zünftig starten, des is doch a G’schicht!

Auch am Sonntag könnt Ihr im MVG Museum beim Heldenmarkt biologisch fair erzeugte Produkte erstehen.

