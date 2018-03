Furtgehn am Wochaend (16.03. – 18.03.2018)

Das Wochenende steht vor der Türe – und mit ihm viele schöne Veranstaltungen! Mit meinen Tipps könnt ihr Eure freien Tage planen; versprochen, da ist wirklich für jeden etwas dabei. Egal, ob ihr Lust auf Bummeln und Shopping habt, gerne zum feiern gehen wollt oder eher Lust auf ein schönes Jazz-Konzert habt: hier werdet ihr auf jeden Fall fündig!

Was auch immer ihr macht: Machts’as Eich schee!

Am Freitag könnt ihr es etwas ruhiger angehen lassen … denkste! Die Jungs von “dicht & ergreifend” spielen heute in der Münchner Muffathalle! Das Konzert ist leider schon ausverkauft – aber vielleicht habt ihr ja vor Ort noch Glück und könnt eines der begehrten Tickets ergattern!

Solltet ihr kein Glück haben, dass könnt ihr auf ein Frust-Bierchen (oder zwei, oder drei) im Paulaner am Nockherberg einkehren und das Wochenende beim Starkbierfest beginnen. Könnte ja auch schlechter sein… 😉

Der Samstag steht ganz im Zeichen von Bummeln, Shoppen, Stöbern und Feilschen! Im “Bussi Bussi Bavaria” an der Theresienwiese findet am Samstag wieder der beliebte Nachtflohmarkt mit Livemusik statt – und on top gibt es zusätzlich direkt angeschlossen an den Flohmarkt auch noch einen Streetfoodmarkt mit Köstlichkeiten aus aller Welt!

Im MVG Museum könnt ihr Euch über nachhaltigen Konsum informieren und jede Menge tolle Brands und Marken kennenlernen: der “Heldenmarkt” lädt zum Bummeln und Informieren ein. Ob Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität oder Geldanlagen – hier ist garantiert für jeden was dabei. Neben Verkaufsständen erwartet euch ein spannendes Rahmenprogramm mit Kochshows, Vorträgen und Aktionen.

Beim “Markt für schöne Dinge” in Schwabing könnt ihr Schmuck, Accessoires, Kunst, Kinderartikel uvm. von lokalen Herstellern erstehen!

Spaß für die ganze Familie gibt es am Samstag im Werksviertel Mitte beim “Osterspaß“: ein Foodcourt mit regionalen und internationalen Spezialitäten lädt zum Schlemmen ein – und gerade für die Zwergerl gibt es jede Menge tolle Aktionen! Lohnt sich bestimmt, dort man vorbei zu schauen!

Wer es lieber ein wenig krachen lassen will: am Nockherberg findet auch am Samstag das traditionelle Starkbierfest statt!

Spannende Fotomotive und nächtliche Eindrücke bietet das im Zuge des St. Patrick’s Days stattfindende “Greening Munich“. Viele berühmte Bauwerke werden ab etwa 17 Uhr in grüner Beleuchtung erstrahlen!

Auch am Sonntag könnt ihr Euch auf der Messe für nachhaltigen Konsum, dem “Heldenmarkt“, im MVG Museum informieren – hier findet sich wirklich für jeden Geschmack etwas!

Bummeln könnt ihr auch beim 12. Ayinger Trachtenflohmarkt: hier findet ihr alles, was das Trachtlerherz begehrt!

Wer den Sonntag mit schöner Musik und talentierten Künstlern starten will, der sollte frühzeitig in der BMW Welt aufschlagen – hier finden wieder die “BMW Jazz Awards” statt. Bei der Martinée könnt ihr traumhaft schönen Jazz genießen – und das alles ohne Eintritt! Früh da sein lohnt sich aber, da das Platzkontingent begrenzt ist!

Und ja: Starkbierfest am Nockherberg ist auch noch! *lach*